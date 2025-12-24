娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

民視每週三、四晚上10:15分由梁赫群、嚴立婷主持的《姊妹亮起來》日前為12/24生日的嚴立婷慶生，民視與喜誠製作團隊特別規劃與當集來賓曾雅蘭、吳東諺、蔡允潔、畇二以及物理治療師曾子容給她驚喜。一開場與現場FD串通，拼命喊卡直指都是嚴立婷麥克風出問題，讓現場氣氛一度有點尷尬，正當嚴立婷要拔身上的麥克風檢查，團隊推著蛋糕一起衝出來，讓她哭笑不得發現被整卻是窩心的慶生。

《姊妹亮起來》嚴立婷生日禮收「梁赫群醜bubu」！回這要丟掉還是避邪？

嚴立婷與梁赫群

嚴立婷許願說：「首先祝福民視所有節目收視長紅，然後希望可以跟小梁哥主持《姊妹亮起來》到85歲」，梁赫群笑說這個願望我有享受到，還加碼許願希望比照當年《飛龍在天》週一到週日都可以播出《姊妹亮起來》，很符合他風格的願望讓全場大笑。第一個驚喜禮物是由於網路人氣超高的嚴立婷，有粉絲在她近百萬人數追蹤的粉絲團私訊「姐姐，我可以買妳的二手襪襪嗎？」，嚴立婷反招截圖po文，沒想到有位粉絲留言「可以送小梁哥的」，此則居然有101人按讚，為此團隊特地特製梁赫群圖案襪子，委請梁赫群穿二個禮拜後代勞贈送給粉絲，一打開禮物全場笑翻，曾雅蘭看到襪子嚇到直喊「好不吉利」，驚恐表情全場笑翻，第一次來到節目的物理職療師曾子容更是笑到講不出話，還直呼她今天是不是走錯攝影棚？

梁赫群訂製襪子

第二份禮物團隊表明「不惡搞要認真送禮物」，去排隊買了二盒「限量版Labubu」要送給跟節目一樣走在時尚潮流的嚴立婷，一打開看到特製款「梁赫群醜bubu」，讓她說這要丟掉還是避邪？但還是開心收下；另外一款是「嚴立婷可愛bubu」讓她直呼太cute會放在包包上，吳東諺也笑說小梁哥醜bubu可以掛在門口可以擋煞。團隊更是特製一個「梁赫群醜bubu」要在臉書粉絲團抽獎，蔡允潔跟畇二納悶這誰要？粉絲團小編告訴大家上次台灣孔劉年曆吸引近百人來抽獎索取，讓全場直呼不可能，梁赫群一聽開心得不了，還要藝人好友們不要再留言罵他，讓全場笑到歪腰。

左起吳東諺、曾雅蘭、嚴立婷、梁赫群、物理治療師曾子容、畇二以及蔡允潔

