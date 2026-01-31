姊妹市嘉義市辦理市民集團結婚 竹市擔任介紹人見證新人締結良緣

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹市與嘉義市自民國91年締結姊妹市以來，攜手同行超過20年，雙方在城市治理、文化交流與市政合作上長期互動。嘉義市今(31)日於「森林之歌」舉辦第44屆市民集團結婚典禮，新竹市長高虹安特別指派同是嘉義人的城市行銷處長林昱志代表出席並擔任介紹人，與嘉義市政府共同見證新人締結良緣，開啟人生新篇章。

城銷處長林昱志表示，非常榮幸再次出席嘉義市民集團婚禮，並帶來高虹安市長的祝福。每一對新人的故事雖不同，但都有一個共同點，就是在茫茫人海中選擇了身旁的另一半。祝福大家如同「嘉義」兩字一樣，越來越「甲意」！也同時期許新人只要互相體諒、彼此包容，即使是平凡的日子，也能變成最長久的幸福。

廣告 廣告

林昱志指出，新竹市素有「科技之都」美譽，嘉義市則以人文底蘊深厚著稱，雙市一動一靜、相輔相成，猶如「以科技為引擎、以文化為底蘊」。多年互訪交流累積合作能量，兩市不僅同為歷史悠久之古城，也擁有相似的城市紋理與生活風景，從城隍信仰、公園綠地到市民生活樣貌，展現「姊妹同心、各展所長」的城市特色。

嘉義市政府表示，市民集團結婚典禮為年度重要盛事，也象徵城市對家庭價值與幸福生活的重視。今日典禮由嘉義市長黃敏惠擔任證婚人、嘉義市議長陳姿妏擔任主婚人，並邀請新竹市代表林昱志處長共同參與，凝聚跨縣市祝福力量，為新人送上「百年好合、琴瑟和鳴」的誠摯祝願。

此外，新竹市政府特別準備實用型家電微波爐作為新婚賀禮，象徵為新家庭注入溫暖與便利，也期盼新人在婚後生活中，能快速適應共同生活的節奏，並在日常柴米油鹽中感受彼此關懷，讓幸福隨時「解凍」、「加溫」、甜蜜長久延續。

城銷處補充，市民集團結婚典禮不僅是嘉義市的重要年度活動，更是一場串聯雙城情誼的交流平台。未來，新竹市將持續以科技創新為動能，結合嘉義市深厚人文底蘊，在觀光、文化與城市品牌等面向深化合作，攜手打造宜居安家的友善城市，為市民創造更多美好回憶與幸福生活。

《圖說》竹市府城銷處長林昱志（左一）代表市府致贈新人實用型家電微波爐作為新婚賀禮。（圖／新竹市政府提供）