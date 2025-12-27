姊妹情深！小S忍痛重返舞台 悲吐「一定希望我出席」淚憶大S

圖/TVBS

大S的離世震撼了娛樂圈與廣大粉絲，她的姊妹小S在8個月後終於重返舞台，帶著姊姊給予的勇氣面對公眾。大S於2025年春節期間在日本因A流不幸病逝，留下31年精彩演藝生涯的傳奇。從《流星花園》杉菜一角紅遍亞洲，到敢愛敢恨的生活態度，再到與妹妹小S的深厚姊妹情誼，大S的光芒與精神將永遠留在大眾心中，影響深遠。

在金鐘獎的舞台上，小S重返螢光幕前，與好友蔡康永輕輕碰頭的畫面，勝過千言萬語。小S表示：「因為我和我姊是世界上最了解彼此的人，所以我知道她一定希望我今天出席，為了讓我媽記得，雖然我姊不再了，但是還有我在。」這段話流露出姊妹間深厚的情感連結，也展現出小S為家人堅強的一面。

時間回溯至2025年春節，1月29日大S和家人一同前往日本箱根旅遊時，就已經出現咳嗽、哮喘症狀，因此在飯店休息。兩天後病況加劇，緊急叫救護車並確診A流，隨後轉往東京就醫。然而病情急轉直下，2月2日早上大S在日本病逝。大S的丈夫具俊曄抱著粉紅色骨灰罈，一路護送愛妻回家。

資深媒體人許聖梅指出，即使過了快一年，網路上關於《流星花園》和大S的過去影片仍吸引著大量觀眾，這顯示大S對大家的影響非常深遠。大S出道31年，影視歌三棲，尤其是她在《流星花園》中飾演的杉菜一角紅遍整個亞洲，各國爭相模仿翻拍，開創了台灣偶像劇的黃金年代。許聖梅進一步表示，除了豐富的作品讓粉絲懷念外，大S對感情的處理態度也是現代女性的典範。經歷兩段婚姻和感情糾葛後，2022年她與初戀具俊曄重逢。具俊曄曾形容自己脾氣很好，從未發過脾氣，而大S則認為這是因為具俊曄對她很好，且他很有包容力。相隔20年的一通電話再次牽起緣分，即使過去婚姻紛擾，也不阻礙大S追尋幸福的勇氣。

資深媒體人狄志為回憶，過去小S在節目中曾因為不當的言論激怒布袋戲迷，當小S道歉落淚時，大S直接站在妹妹前面說：「如果你們有什麼就衝著我來，不要欺負我妹。」從勇敢堅韌到優雅自持的成熟女性，大S的自信光芒鼓舞許多人。即便遭遇質疑和批評，她也不隨之起舞，個性低調但為原則從不退讓，成為家中支柱，也是妹妹小S的定心丸。

大小S讀的姊妹情深有目共睹，失去大S的痛連觀眾都感同身受。大S透過影視作品、面對困難的態度以及為自己追愛的精神，將永遠停駐在大家心底。而她留給後輩藝人的不只是榮光，更是一份「勇敢做自己」的信念。從少女偶像到成熟女性，大S的人生軌跡見證了一代人的青春記憶，她的離去雖令人不捨，但她的笑容與影像，將繼續在螢幕與人心中閃耀。

