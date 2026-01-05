姊妹校回訪 大馬高中生永仁入班共學

馬來西亞古晉三中師生參訪姊妹校永仁高中，除入班共學及實作互動深化友誼，並獲校長余月琴（中）頒予國際教育修課證明。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

為持續深化國際教育交流與姊妹校合作情誼，馬來西亞古晉中華第三中學師生參訪台南市永康區永仁高中，完成七天的回訪教育旅行，期間除入班共學及寄宿家庭拉近彼此距離，並拜訪成大圖書館及市教育局，認識高中教育政策，拓展對台灣教育體系的理解。

馬來西亞古晉三中師生參訪交流團由校長林會穎親自帶隊，延續三年前雙方簽署ＭＯＵ後所建立的穩定合作關係，也象徵兩校在課程共學、文化理解與學生互動上的持續深化。

永仁高中與古晉三中自締結姊妹校以來，透過線上課程、主題交流與文化分享，累積深厚的教育夥伴情誼。一一三年由永仁校長余月琴率領廿位師生前往馬來西亞古晉三中，進行八天的入校參訪交流。