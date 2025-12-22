姊妹校相見歡 新化高中喜迎日本富岡西高中蒞校交流

新化高中熱情接待姊妹校─日本富岡西高等學校師生來訪，展開為期兩天的校際交流活動。（校方提供）

記者黃文記／新化報導

新化高中日前熱情接待姊妹校─日本富岡西高等學校師生來訪，展開為期兩天的校際交流活動。這次交流以「破冰互動、科學體驗、在地文化走讀」為三大主軸，透過多元且豐富的行程安排，促進兩校師生互動，深化跨文化理解，拓展學生的國際視野。

歡迎儀式中由雙方師生代表致詞並互贈紀念品，象徵友誼與交流的開始。新化高中特別準備蝦仁肉圓、肉燥芋粿、米糕等台南特色美食，讓日本師生品嘗「台南好滋味」，並在輕鬆愉快的餐敘中拉近彼此距離，建立友誼；下午安排飛鏢體驗活動，透過趣味競賽增進團隊合作與互動樂趣。

廣告 廣告

隨後由日本高校師生帶領新化高中學生進行室外輻射線觀察與重力加速度實驗，並進行成果發表，讓學生近距離體驗科學實驗與研究歷程。首日活動結束後，日本師生前往接待家庭，深入體驗台灣在地生活。

第二天行程先由新化高中文苑社進行專訪，深入了解日本學生對台、日文化差異的觀察與心得，留下珍貴的交流紀錄。隨後由新化高中學生進行校園導覽，介紹校內公共藝術作品，包括楊逵的〈馬拉松奔向未來〉以及圖書館前的〈壓不扁的玫瑰〉，展現校園的人文特色。

入班課程則安排「台語與日語」，包括以日文講台語、「台灣傳統文化」介紹歌仔戲、媽祖信仰與八家將文化，以及「台灣節慶與文化」課程，帶領日本師生認識台灣民俗，並實作糖霜餅乾。行程最後，兩校師生前往烏山頭水庫及八田與一紀念館參訪，由新化高中學生擔任導覽，深化歷史與文化的交流。

新化高中校長劉瑞圓表示，透過此次交流活動，不僅增進兩校深厚情誼，也讓師生共同體驗文化的多樣性與豐富性，為國際教育奠定良好基礎。校方特別準備象徵祝福的「永保安康」與「追分成功」紀念票，以及新化在地知名泰香餅舖水果餅、椪餅禮盒，祝福日本師生平安健康、學業順利，為此次交流畫下溫馨圓滿的句點。