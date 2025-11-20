姊妹聯手翻新生活樣貌，22坪木質感現代宅成就自在新篇章

編輯 張若蓁｜圖片提供 歐德集團

從小一起長大，同樣抱持獨身主義的姊妹倆，這次相約捨離老家透天厝搬入新大樓同居，情感深厚的她們期盼從喧鬧走向寧靜，從繁冗轉向自在從容，成為彼此成為未來歲月最溫柔的依靠。歐德設計師許密純深入理解需求，運用細膩的材質語言、圓潤流暢的弧形與低彩度色調，在「簡約現代」與「溫潤木質」間巧妙平衡。在有限的空間條件下，精準滿足日常需求，以堅實有序的機能，構築最柔軟的人生轉場。



玄關受限於落塵區與斜切地坪的既有格局，以灰鏡延伸空間感，搭配灰白色系統家具垂直線條語彙，譜出輕盈有節奏的層次感，讓入門處流露明亮大方的氣息。玄關地坪的西班牙進口六角磚，以水磨石紋理為空間注入活潑靈動表情。木格柵屏風巧妙而立，化解穿堂風水顧慮，又將自然光柔化，光影層次唯美。木格柵更順勢修飾了地坪轉折，使原本不規則的線條過渡得自然而協調。電箱透過轉角櫃巧妙包覆，順勢延展為日常備品的收納場域，讓空間軸線流暢銜接。櫃內壁面鋪陳洞洞板，可靈活懸掛，緩緩鋪展出回家的儀式感。玄關與餐廳之間，以雙向櫃界定。一側為鞋櫃平台，可擺放日常小物；另一側則化身為藏酒櫃，鬆弛感與氛圍感拉滿。與之相連的餐邊櫃，採用灰黑色系拼織出明暗層次，方便拿取且井然有序。隨著斜角動線進入，為避免一眼即見冰箱的突兀感，遂順著橫梁向下設立廚房冰箱櫃，並延伸出兼具電器收納功能的中島，保留開放式餐廚區的通透與朗闊，使有限空間獲得更多生活可能。



客廳灰樸的藝術漆輕抹鏝塗，手作感紋理，在側光陰影烘托下，呈現如洞壁般自然的層次，整合污衣區、掃地機、展示與日常備品儲納的白色櫃體，以弧拱造型貫穿整體視覺；電視牆結合窗簾盒設計，以圓弧造型優雅收納窗簾，使立面線條更顯柔和流動。天花同樣以圓潤弧線收邊，與沉穩的木地板相映成趣，構築出物境與心境深度交融的生活場域。藝術塗料以一抹灰蘊鋪展，自沙發背牆延伸至廊道，在幽微光影引導下，景深層層推進，營造出如精品飯店般的靜謐與放鬆氛圍。此外，中島立面的木格柵成為視覺轉折的節點，以鮮明的體量感錨定空間重心，化解了淺淡灰白連續表面帶來的平鋪直敘與畫面缺乏焦點的單調感。



姊姊偏愛沉穩洗練的現代風格，妹妹則鐘情於溫潤恬淡的木質調，姊姊房以圓弧天花柔化入門樑體，避免銳角壓迫感；簡潔俐落的深灰床頭板刻意加厚延伸，睡前可輕鬆擺放手機與眼鏡。妹妹房採用深淺木紋鋪陳，並透過置頂衣櫃結合梳妝功能，縱向拉高視覺比例；床頭則以雙層圓弧設計，圍塑溫暖愜意的質地。

