姊妹聯手翻新生活樣貌，22坪木質感現代宅成就自在新篇章
編輯 張若蓁｜圖片提供 歐德集團
小編帶你看好宅
從小一起長大，同樣抱持獨身主義的姊妹倆，這次相約捨離老家透天厝搬入新大樓同居，情感深厚的她們期盼從喧鬧走向寧靜，從繁冗轉向自在從容，成為彼此成為未來歲月最溫柔的依靠。歐德設計師許密純深入理解需求，運用細膩的材質語言、圓潤流暢的弧形與低彩度色調，在「簡約現代」與「溫潤木質」間巧妙平衡。在有限的空間條件下，精準滿足日常需求，以堅實有序的機能，構築最柔軟的人生轉場。
玄關受限於落塵區與斜切地坪的既有格局，以灰鏡延伸空間感，搭配灰白色系統家具垂直線條語彙，譜出輕盈有節奏的層次感，讓入門處流露明亮大方的氣息。玄關地坪的西班牙進口六角磚，以水磨石紋理為空間注入活潑靈動表情。木格柵屏風巧妙而立，化解穿堂風水顧慮，又將自然光柔化，光影層次唯美。木格柵更順勢修飾了地坪轉折，使原本不規則的線條過渡得自然而協調。電箱透過轉角櫃巧妙包覆，順勢延展為日常備品的收納場域，讓空間軸線流暢銜接。櫃內壁面鋪陳洞洞板，可靈活懸掛，緩緩鋪展出回家的儀式感。玄關與餐廳之間，以雙向櫃界定。一側為鞋櫃平台，可擺放日常小物；另一側則化身為藏酒櫃，鬆弛感與氛圍感拉滿。與之相連的餐邊櫃，採用灰黑色系拼織出明暗層次，方便拿取且井然有序。隨著斜角動線進入，為避免一眼即見冰箱的突兀感，遂順著橫梁向下設立廚房冰箱櫃，並延伸出兼具電器收納功能的中島，保留開放式餐廚區的通透與朗闊，使有限空間獲得更多生活可能。
客廳灰樸的藝術漆輕抹鏝塗，手作感紋理，在側光陰影烘托下，呈現如洞壁般自然的層次，整合污衣區、掃地機、展示與日常備品儲納的白色櫃體，以弧拱造型貫穿整體視覺；電視牆結合窗簾盒設計，以圓弧造型優雅收納窗簾，使立面線條更顯柔和流動。天花同樣以圓潤弧線收邊，與沉穩的木地板相映成趣，構築出物境與心境深度交融的生活場域。藝術塗料以一抹灰蘊鋪展，自沙發背牆延伸至廊道，在幽微光影引導下，景深層層推進，營造出如精品飯店般的靜謐與放鬆氛圍。此外，中島立面的木格柵成為視覺轉折的節點，以鮮明的體量感錨定空間重心，化解了淺淡灰白連續表面帶來的平鋪直敘與畫面缺乏焦點的單調感。
小編的最愛
姊姊偏愛沉穩洗練的現代風格，妹妹則鐘情於溫潤恬淡的木質調，姊姊房以圓弧天花柔化入門樑體，避免銳角壓迫感；簡潔俐落的深灰床頭板刻意加厚延伸，睡前可輕鬆擺放手機與眼鏡。妹妹房採用深淺木紋鋪陳，並透過置頂衣櫃結合梳妝功能，縱向拉高視覺比例；床頭則以雙層圓弧設計，圍塑溫暖愜意的質地。
台灣歐德傢俱股份有限公司／歐德設計團隊
地址：新北市林口區文化一路一段84號3F
電話：0800033988、02-26006008
Email：design@order.com.tw
網站：http://www.order.com.tw
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
恩光雅居｜現代風｜20坪
事業有成的女屋主，希望空間有質感但保有溫馨，且想要開放式廚房與客餐廳結合。因此我們將原始三房格局改為二房，讓廚房、餐廳、客廳連結成寬敞的開放空間，但仍保有區域分割，同時放入屋主從舊家搬來的大餐桌。幸福空間 ・ 1 天前
穗│北歐風
有孩子的四口之家，特別需要充足收納、遊戲空間，設計團隊善用採光良好的方正格局，將原本封閉式廚房改為開放式空間，使公共場域更加明亮及寬敞，讓屋主夫婦及孩子的互動不受阻礙。幸福空間 ・ 2 小時前
映象│現代風│50坪
家的輪廓，源於對生活的洞察。我們解構原有格局，將三房解放為兩房，精準挪動牆線，重塑客廳、開放廚房與主臥使用範疇，不僅讓動線與場域分配更為從容，在三維空間中，實現視野與光影的自由流動。幸福空間 ・ 1 天前
灰白木質調 老宅蛻變現代風美學寓所！│32坪
面對鋼筋外露、漏水且有壁癌的老宅， 在寬月室內裝修設計操刀下將老屋翻新， 採用現代簡約風，以灰白與木質色調為主軸， 搭配黑色線條與家具，展現出沉穩、時尚的氛圍。 光線運用自然光為主，落地窗搭配輕薄窗簾，讓空間明亮而不刺眼。 採光佳，空間視覺開闊，材質選用高級感強。 收納設計充分，且融入整體設計。 家具與配件比例恰到好處，無擁擠感。幸福空間 ・ 2 小時前
親子料理直播主的家，微美式設計│50坪
身兼親子料理直播主的女屋主，擅用味覺、視覺滿分的營養餐點，滿足家人的胃，亦不吝分享美味又簡單的烹飪技巧，獲得媽媽粉絲的好評迴響。當擁有樓中樓格局的新家時，女屋主旋即對空間勾勒出溫馨、美式風格、國外氛圍的想像，於是找上玩轉歐美居家配置的元典設計彭立元總監，以其細膩、大器筆觸，為其一家4口構築出品味、機能兼具的家園。幸福空間 ・ 2 小時前
活40年才知要洗！冰箱製冰盒變「黴菌毒庫」3招懶人清潔抑菌不費力
你家冰箱的製冰盒有特地拿出來洗過嗎？小心是你沒注意的衛生死角！原本只裝白開水、用來倒水的冷水壺，就算沒接觸到嘴巴，但如果不定期清洗，壺口照樣會累積水垢，表面摸起...早安健康 ・ 22 小時前
30坪四房大坪效 天使總監圓夢計畫│美式風
為了在30坪內實踐四房心願，同時精準掌握預算，設計團隊悉心援引淺色調鋪陳全域，諸如純白地坪、大地色系的藤色立面，以及皎潔電視牆佐璨金、石材肌理妝點精緻氣派，進一步整合總體傢具傢飾、陳設軟裝之色彩計畫，既表述視覺和諧又有放大效果，一舉數得。格局方面，考量客廳和女兒房之間存在一道橫樑，為了替後者爭取更多收納量能，遂將其牆面朝客廳方向外推，與玄關櫃對齊，重塑整體方正格局；然而，沙發背牆兩側仍保留給客廳，內凹處擘劃結合收納、風水財位之端景櫃疊砌層次感，因此視覺感官上客廳其實沒有變小，反倒還賦予公領域完整的採光窗，營造寬敞開闊的空間感。幸福空間 ・ 2 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 2 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌
以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。中時新聞網 ・ 14 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
父母過世，房產怎麼分配最不傷手足和氣？只有1間房 vs 很多間房，精算師級「分產策略」大公開
會買房子的人，不一定知道怎麼登記。登記時沒想清楚，或上一代登出地球之前來不及妥善分配，導致兒女翻臉，或夫妻財產分配產生糾紛，新聞上多的是藝人、企業後代有類似情況。房屋的贈與、繼承或登記各有學問，但根本關鍵還是避免拿房產來考驗人性！Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」
中國歌手胡彥斌當年憑藉一首〈男人KTV〉走紅，即興創作的才華更讓他獲得「音樂才子」的封號，如今，一舉一動都受到大家關注的胡彥斌，近日，他被網友捕捉到在海邊忘情激吻正妹，女方的身分也被起底是小16歲網紅易夢玲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 20 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前