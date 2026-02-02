姊妹花聯手騙婚！ 共誆12名「新郎」詐2200萬聘金

馮女（左）重婚12名男子，圖右為受騙男子之一。圖／翻攝極目新聞

中國河南省西華縣一間法院1月審理了一樁案件，1名馮姓女子在5年的時間裡，自己扮演新娘，跟趙姓姊姊聯手騙了12名農村男子結婚，共收到人民幣488萬元（約新台幣2218萬元）的聘金。更誇張的是，在2024年12月到2025年1月份，僅僅1個半月的時間裡，她先後和7個男子結婚。直到其中1個新郎報警說自己的新娘不見了，事情才曝光。

綜合中國媒體報導，馮女原本姓趙，因為父母離婚，自幼跟著養父生活，她就把姓改成了馮，她的姊姊還是姓趙。馮女本身已經結婚，但是她對所有被詐騙的男子都隱瞞這個訊息；趙女則以「未來大姨子」的身分，騙取男方的信任，強調馮女單身、想趕快結婚，她們在5年內騙了12名男子，並從中獲取大筆金錢。

廣告 廣告

直到2024年12月，「新郎」張姓男子和馮女辦完喜酒隔天一早，馮女就收拾行李打算走人，她給的理由是「店裡生意太忙，過幾天就回來」，張男相信馮女的說詞，但馮女一走就渺無音訊，打電話、傳簡訊都找不到人；張男跑到馮女的「娘家地址」也找不到人，最後張男決定報警，才讓這對姊妹花騙婚的手法浮出水面。

原來馮女早在2020年1月就結婚，但離家出走，和趙女合夥，專挑農村地區經濟條件一般，但渴望成家的單身男子下手。相親過後馮女總是溫柔體貼、製造親密感以獲取男方信任，接著馮女就會提出「聘金」、「買三金」、「辦喜酒」等各種理由討錢，但如果男方提出要去登記結婚，她就會再三推託，直到拿了錢就閃人消失。

2023年，馮女與其中一名馬姓男子生下一個女兒，但事後她和趙女繼續騙婚，由於受害男子多住在不同鄉鎮，導致騙局長期未被識破。趙女總是以「未來大姨子」的身分現身讓男方更加信任，但趙女實際上卻是馮女的「財務總管」和「圓謊專家」，會保管聘金、製造謊言讓男方增加開支，遇到可能被拆穿的緊急關頭，又會及時編造藉口圓謊。

2024年受害者張男報案之後，警方展開調查，才讓一切真相浮出水面，檢察機關認定馮女、趙女以非法佔有為目的，結夥以「談婚論嫁」為誘餌，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物金額巨大，構成詐欺罪；馮女另犯重婚罪。2025年11月29日，法院全部採納檢察機關指控的犯罪事實及量刑建議，依法以詐欺罪、重婚罪數罪併罰，判處被告馮女有期徒刑15年6個月，併科罰金；以詐欺罪判處被告趙女有期徒刑11年6個月，併科罰金。



回到原文

更多鏡報報導

妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了

驚悚！男子單挑「巨大眼鏡王蛇」 徒手抓尾巴硬拖出屋

嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除」 網揪可疑破綻「被奪舍」：AI感超重

只愛阿公！42歲中國男「連續性侵」3老翁...遭逮後全認了