姊妹過年趣！新竹「最難訂Buffet」端出整隻烤乳豬、龍蝦鮑魚，用頂級海味慰勞一整年的辛勞

每到農曆春節，妳是期待著團圓，還是焦慮著要在廚房忙進忙出？今年，或許我們可以換個方式過年！

在新竹媽媽圈與饕客口中被譽為「新竹最難訂位Buffet」的煙波新竹湖濱館「莫內饗宴」，2026年的春節菜單悄悄曝光了。這次他們似乎聽到了大家想「吃好料、不費力」的心聲，直接把五星級宴席大菜搬上自助餐檯。如果你還在為除夕圍爐或初二回娘家的餐廳傷腦筋，這篇或許就是你的手刀搶位訊號。

2026煙波集團新竹湖濱館莫內饗宴春節Buffet端出御品鮑魚、琥珀蟹皇、栗香蟹與椒香小龍蝦。圖／煙波國際觀光集團

把宴席大菜搬上Buffet餐檯，這次玩真的？

以往吃Buffet，最怕就是菜色看起來多，但精緻度不夠。但煙波這次主打的「2026駿馬迎春」企劃，最吸引人的亮點在於「食材升級」。

根據搶先釋出的消息，從2月16日（除夕）到2月21日（初五），餐檯上將會出現平常在單點高級餐廳才看得到的狠角色：

視覺擔當「整隻烤乳豬」：這絕對是長輩會愛的氣派感。一進餐廳看到這一道，過年的儀式感馬上就有了 。

海鮮控的戰場：今年鮑魚、小龍蝦、扇蝦和龍膽石斑率先登場。特別值得一提的是這道「福祿大三元」，直接把整顆鮑魚、扇蝦和龍膽石斑清肉入菜，光是吃這幾道，回本的感覺就有了。

季節限定蟹宴：除了常見的螃蟹，這次還多了琥珀蟹（蟹黃濃郁）和栗香蟹（油脂豐富），這在一般的自助餐檯上真的比較少見 。

2026 莫內饗宴春節限定福祿大三元與年年有魚，寓意團圓好兆頭。圖／煙波國際觀光集團

為什麼推薦給帶長輩與小孩的妳？

過年聚餐最怕「順了姑情失嫂意」，長輩想吃熱騰騰的中式大菜，小孩只想吃炸物和甜點。莫內饗宴之所以在親子族群中評價高，是因為它的百道料理光譜夠廣 。針對長輩，他們推出了「年年有魚」——選用藍瓜石斑清蒸，肉質細緻，寓意也好，長輩通常對這種「原形食物」接受度最高 ；而對於我們這種只想稍微放縱一下的吃貨，香氣十足的「椒香小龍蝦」絕對是解饞首選 。

「2026 駿馬迎春 莫內饗宴」春節Buffet 登場，搶攻年節餐飲商機。圖／煙波國際觀光集團

「2026 駿馬迎春 莫內饗宴」春節Buffet 登場，搶攻年節餐飲商機。圖／煙波國際觀光集團

雖然很想私藏，但還是要提醒的「訂位現實」

說實話，這裡被稱為「新竹最難訂」不是沒有原因的。煙波官方也坦承，每年大約從12月中旬開始，訂位電話就會被打爆，尤其是除夕和初一這種「一級戰區」 。

如果你心動了，建議現在就先確認家人的時間。價格方面，春節期間（除夕至初五）每人$1,980+10%起，雖然比平日稍高，但考量到有鮑魚、龍膽石斑和小龍蝦任吃，這筆預算花在「省下買菜、備料、煮飯、洗碗」的時間與心力上，其實相當划算 。

過年是一年當中難得可以好好坐下來聊天的時刻。與其在廚房忙得滿頭大汗，不如優雅地剝著龍蝦、吃著鮑魚，把時間留給最親愛的家人。今年，試著讓自己輕鬆一點吧！

【活動資訊】

餐廳地點：煙波國際觀光集團 新竹湖濱館｜莫內饗宴

供應期間：2026年2月16日（除夕）至2月21日（初五）

重點菜色：整隻烤乳豬、鮑魚、小龍蝦、扇蝦、龍膽石斑、琥珀蟹

價格參考：除夕晚餐：NT$2,780+10%、初一至初五午餐：NT$1,980+10% ~ NT$2,080+10%

詳細資訊：lakeshore.com.tw

(以上資訊以飯店官方公告為主)

