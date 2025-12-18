姊姊下半身「剩塊皮撐著」！慘死女清潔員妹：心真的很痛

台南市23歲陳姓女清潔員日前遭酒駕的48歲「扒趴鴨」老闆鄭傳吉開賓士撞死，死者的妹妹昨（17日）深夜在社交平台發文，表示親眼看到姊姊需要縫補的照片中「下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，但裡面的肉全部跑出來」，還動用了5名大體修復師修補遺體，看了「心真的很痛」。

車禍瞬間。（圖／中天新聞）

回顧發生在本月16日上午8點左右的這起慘劇，23歲的陳姓女清潔員在垃圾車後方工作時，遭鄭傳吉開車衝撞當場慘死，下半身粉碎性骨折，鄭傳吉喝到爛醉下不了車、扯謊「是代駕開的」、疑似賣房脫產、肇事前已經喝了兩攤還不聽朋友勸硬要開車，惡行被不斷爆出，也讓家屬的心都碎了。

「扒趴鴨」鹹酥鴨店的Google店名資訊被改為「殺人酒駕美食」。 （圖／Googlemap）

陳女的妹妹昨天深夜也在Threads發文，表示她看到姊姊遺體照片時，「下半身兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的，裡面的肉全部跑出來，我真的很難過，那個人真的真的非常惡劣…」。

「扒趴鴨」鹹酥鴨店在派出所隔壁。 （圖／Googlemap）

而據了解，陳女遺體由於損毀相當嚴重，還動用5位修復師一起上陣，陳女妹妹表示：「我們真的很謝謝修復師們沒日沒夜的幫我們趕工，能做到這樣已經很好了。真的非常感謝您們」。

撞死女清潔員的鄭傳吉，是「扒趴鴨」鹹酥鴨店的老闆。 （圖／翻攝臉書）

陳女的妹妹也向所有關心此事的民眾表達謝意：「謝謝大家對我們的安慰，也謝謝大家願意無條件伸出援手，我們都有收到，真的真的非常感謝。真的謝謝大家，還有我的朋友，我家人的親朋好友們的關心，謝謝你們」。

車禍瞬間。（圖／中天新聞）

目前陳女的告別式日期尚未定，但大批網友已經踴躍留言表示：「希望決定出殯之日，能夠公告，讓我們有機會獻上我們最深的敬意」、「祝福你們平安度過，對方很惡劣，會受到報應的」。更多人呼籲嚴懲酒駕，「拜託酒駕毒駕一律死刑」、「酒駕真的不該被原諒，傷害的是一整個家庭，只希望法律能更保護像你們這樣無辜的人，別再讓憾事重演」、「酒駕真的完全不可饒恕」。

死者陳女的妹妹悲慟發聲。（圖／翻攝Threads）

車禍現場。（圖／中天新聞）

車禍現場。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

事發現場。 （圖／翻攝「台南大小事 」 ）

事發現場。 （圖／翻攝「台南大小事 」 ）

