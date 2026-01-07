姊姊謝衣鳯喊話 彰化縣議長謝典霖：不選縣長了！

在謝衣鳳公開喊話後，謝典霖終於在晚間首度鬆口表態。他表示，自己不會堅持走到最後參與縣長選舉。（圖／東森新聞）





國民黨在台中市與彰化縣的縣市長提名作業，近期因黨內競爭激烈而備受關注，兩地不約而同上演了「姊弟之爭」的戲碼。在彰化縣部分，立委謝衣鳯與其胞弟、現任議長謝典霖的動向成為焦點；台中市則由立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔表態爭取，傳出黨中央預計於本月16日啟動協調機制。



針對彰化縣長提名，身兼彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯，去年底即率先展開佈局。面對外界傳言姊弟互不相讓，謝衣鳯強調，是黨內高層曾多次表達希望她能參選彰化縣長，至於議長謝典霖未來的職務轉變及生涯規劃，她相信弟弟會做出最好的選擇。

在謝衣鳯公開喊話後，謝典霖終於在晚間首度鬆口表態。他表示，自己不會堅持走到最後，參與縣長選舉，即使不參選，對於彰化未來的發展仍會持續關心。謝家方面也傳出共識，認為縣長與議長職務只能二選一。謝典霖雖稱先前只是拋出議題，並確認不攻取縣長大位，但對於是否續任議長，目前尚未正面回應。

隨著謝典霖退出縣長之爭，彰化藍營內部的競爭態勢轉變，目前前副縣長洪榮章及柯呈枋也傳出有意爭取提名。



另一方面，台中市長的提名競爭同樣激烈。同屬「紅派」的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，日前在中台灣燈會活動中，兩人一左一右緊跟市長盧秀燕，不僅一同帶動唱，還手持小提燈喊口號，積極爭取「大家長」盧秀燕的支持與媒體曝光度，這場黨內互打被外界視為另一場「姊弟之爭」。



為爭取更多支持，楊瓊瓔隔日一早便前往娘家沙鹿區展開市場拜票，並與立委顏寬恒合體。顏寬恒不僅全程陪同發放面紙與文宣，更在鄉親送上菜頭、鳯梨與粽子預祝好彩頭時，展現對楊瓊瓔的強力支持。



身為海線「黑派」少主的顏寬恒，私下尊稱楊瓊瓔為「阿姑」，兩人交情深厚。楊瓊瓔透露，顏寬恒雖然行程滿檔，但一聽到她要來沙鹿市場，便堅持要趕來陪同。顏寬恒則感性表示，在他暫離立法院的那段期間，楊瓊瓔給予了全力協助，這份情義他始終感恩在心頭，因此在這次黨內提名中選擇力挺。



隨著彰化謝家姊弟的競合暫告一段落，國民黨在台中的佈局將成為下一波焦點，黨中央預計於16日出面協調，期盼能盡快整合各方意見，做出最後定案。

