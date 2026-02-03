「姊姊」和「姐姐」用法差在哪？教育部給正解

一名女子表示，「姊姊」專指有血緣關係的女性，「姐姐」則用於一般女性或沒有血緣關係的年長者，提醒大家不要混用，貼文引發熱烈討論，根據教育部辭典，搜尋「姐」顯示通「姊」，可用來稱呼比自己先出生的同胞女子，或稱呼同輩中比自己年長的女性。

原PO昨（2）日在Threads發文糾正，指「姊姊」是有血緣關係的，「姐姐」是對一般女性的通稱，或沒有血緣關係的年長者，「我知道很多人不知道，都混著亂用」。

貼文引起千人討論，不少人驚呼以為「姐姐」和「姊姊」通用，「終於看到有人分得出來這兩者的區別」、「我小時候學到的也是這樣，之後自己用的時候都會注意」、「台灣很多店家招牌名稱都用XX姊的，我看了也是很不解，可能想跟客人拉近一點關係吧？」、「我都是平常用姐姐，但漂亮的人用姊姊」。

有臉書粉專曾分享一則電視益智節目片段，提問參賽藝人：「根據教育部辭典，如果要稱呼年長、但沒有血緣關係的女性，應該用哪個字？」選項包括「姐姐」與「姊姊」。

主持人蔡尚樺表示，「姐姐」可用來稱呼外人或同事，沒有血緣關係的年長女性，可用「姐」；「姊姊」則專指有血緣關係的女性。

但根據教育部《重編國語辭典修訂本》及《國語辭典簡編本》，搜尋「姐」顯示通「姊」，可用來稱呼比自己先出生的同胞女子，或是稱呼同輩中比自己年長的女性。

