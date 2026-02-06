姊弟之爭幾近撕破臉？楊瓊瓔公布民調時間 江啟臣嚴正聲明「已違反協調」

國民黨台中市之黨內爭取，楊瓊瓔與江啟臣形同撕破臉。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 國民黨台中市長提名從「姊弟登山、各自努力」已進化成幾乎撕破臉！立委楊瓊瓔今（6）日傍晚發布新聞，指「相關各方已達成共識」，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行。江啟臣隨後發表「嚴正聲明」，指出「已明顯違背雙方簽署之協議」。

楊瓊瓔立委服務處傍晚5時許發布新聞稿指出，國民黨今日就台中市長提名機制進行協調，相關各方已達成共識。立法委員楊瓊瓔表示，感謝黨主席鄭麗文、黨中央同仁及台中市黨部主委蘇柏興居中協調，讓各方能夠坐下來，以理性、務實的態度，把事情談清楚，為黨內整合奠定基礎。

楊瓊瓔指出早在之前她與江啟臣副院長即同步表態，願意簽署同意黨中央的提名協議，顯示雙方對於「團結一心」已有共識。經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行，並由黨中央、江啟臣及楊瓊瓔，各自推薦一間民調機構，共三間民調機構共同執行。

楊瓊瓔表示，過去一段時間，尚未有任何由黨中央正式辦理的民調，外界卻出現各種不同說法，難免讓基層感到疑惑與不安。因此，當黨中央確定統一辦理民調時，她第一時間即表達願意簽署相關協議，因為始終秉持「競爭不是對立，而是一種接力」的信念。

楊瓊瓔強調，透過制度，將競爭清楚地放進軌道，是民主政治應有的樣貌，她對此抱持正面態度，也樂見其成。她指出，此一安排對所有參與者而言都是公平的，也符合公開、公正的原則；更重要的是，民調時間與方式已經明確，有助於安定基層情緒，也讓國民黨在台中市長提名上有一個清楚、穩定的方向。

楊瓊瓔進一步表示，接下來民意調查只是制度中的一個環節，她將持續全力以赴，認真爭取市民的支持；待制度完成後，也會與黨內同志並肩合作，凝聚力量，一起為台中打拚。

楊瓊瓔最後指出，未來不論結果如何，勝出的一方就代表國民黨，持續爭取台中市民最大的支持；黨內競爭的輸贏，留在黨內，大家共同團結，讓台中更好。她強調，台中需要向前，國民黨也需要整合，只要制度站得住腳，團結就會成為力量，帶領台中大步前進。

江啟臣今天出席公開活動時，就曾表明「並不知道有這項共識」，他隨後在臉書以「嚴正聲明」為題公開說明，全文如下：

本人基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，然今(2/6)日黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。」已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。



另楊瓊瓔委員所發布之新聞稿提到，「….經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行…」，首先澄清本人除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向本人確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。



此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真。黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

