「姊弟之爭」有心結？曝曾承諾國民黨不選縣長 謝典霖：姊姊參選是意外

彰化縣議長謝典霖和立委姊姊謝衣鳳，最近因參選彰化縣長一事，產生姊弟相爭局面，儘管謝典霖昨日（2/2）宣布，已和國民黨說好沒有要選縣長，姊姊突然表態爭取參選是突發狀況，未來將保持現狀，姊弟分別在立委和議長位置努力，不過這場姊弟之爭，在謝典霖開箱自家豪宅，被地方政壇解讀是斷了謝衣鳳的縣長路後，似乎仍持續僵持。

謝衣鳳今年1月初無預警宣布將投入國民黨彰化縣長初選，讓家族相當意外，後續朝「縣長、議長擇一選」的方向努力協調，避免姊弟同時投入不同選戰，引起外界「整碗捧」的爭議。最終謝典霖對外宣布「爸爸已出面協調，姐弟維持原狀」，即謝衣鳳選立委，他則先拚議員、再拚議長。

儘管這場姊弟之爭看似畫下句點，不過近日謝典霖開箱豪宅受訪時，對於姊姊先前表態參選縣長，似乎仍心有芥蒂，表示家族已經和國民黨說過不參選縣長，姊姊出來說要選是突發狀況。至於找網紅開箱住處，則是早在去年11月、12月間就安排好的，原因是2024年立委選舉前，他們家就曾被對手拿來當攻擊與炒作的議題，他才會想在距離選舉還有一段時間前，自己開箱並公布影片，讓議題提早發酵，這和姊姊要選縣長無關，自然也和他要斷姊姊選縣長之路無關。

謝典霖日前開箱自家豪宅，引起地方討論之餘，也被認為是斷了姐姐縣長之路。讀者提供

彰化縣議長謝典霖的居家陳設曝光。讀者提供

對於謝衣鳳日前宣布爭取參選縣長，謝典霖昨日表示，若是父母也支持姊姊參選縣長，就會為她背書，或是在姊姊宣布參選時，邀請他或地方人士一起站台，但都沒有，這已經說明很多事情。並直言謝衣鳳突然宣布參選，才會造成現在僵持不下的局面。

針對謝典霖的發言，謝衣鳳今日（2/3）透過助理表示，為了避免她的發言會影響家人感情，今後針對此事不再發言。

謝衣鳳、謝典霖家族三代皆擔任過立委，在地方勢力相當龐大，據了解目前謝家仍是謝衣鳳、謝典霖的父執輩，以及兩人母親、前立委鄭汝芬主事，不過謝衣鳳、謝典霖兩人都已從政多年，早就有自己的想法，父母講的話也不見得會聽。然而兩人一舉一動都牽動地方政治生態布局，此次謝衣鳳突然宣布參選，姊弟之爭和近期的開箱豪宅爭議，讓父母相當頭痛。

