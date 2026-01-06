「姊弟之爭」落幕 謝典霖表態不選縣長 改拚議員、議長

立委謝衣鳳先前宣布投入國民黨彰化縣長選舉初選，而弟弟謝典霖也一度傳出有意參選縣長，不過今（6）日晚間謝典霖接受媒體聯訪時坦言，自己不選縣長，將參選縣議員，並繼續爭取議長連任。

國民黨彰化縣議會議長謝典霖，今晚接受媒體聯訪，對於與姊姊謝衣鳳不合傳言，謝典霖表示是因為小孩的教養問題，公事上的話，可能要問姊姊，他無法代她回答問題。

謝典霖坦言無意參選縣長。圖／台視新聞

謝典霖稱自己無意參選縣長，但是會投入議員及議長選舉，至於在社群平台上提出對彰化縣政的看法及問題，就像是他之前臉書宣布參選國民黨主席一樣，希望藉由在臉書上的論述跟問答，讓大家更了解想選縣長的人提出哪些主張跟政策。

另外，謝典霖也表示，不論是否參選縣長，他都會做好準備，「不一定要參選，可能覺得時機不適合，可能有外部風險，我們現在是比較怕賴總統」，當記者追問是否指司法追殺時，他則未正面回應，僅說「看你們要怎麼解讀。」

責任編輯／陳俊宇

