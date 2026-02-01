「姊弟之爭」2.0？開箱豪宅被疑敗票 謝典林駁搗亂：拉抬聲勢拚議長

謝典林開箱自家，陳設豪華。翻攝IG@billion.haoson



彰化縣議會議長謝典林昨天（1／31）與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，引發外界關注。由於先前傳出與胞姊、現任立委謝衣鳳爭取角逐參選彰化縣長的「姊弟之爭」，因此豪宅影片曝光，有地方人士認為，此舉恐怕替謝衣鳳敗票，不過，謝典林也出面否認「來亂的」，坦言謝家「白宮」選舉時都被抹黑，所以才會主動公開博聲量，爭取議員、議長連任。

事實上，這棟被不少彰化鄉親戲稱為「衣鳯百貨」的豪宅，佔地約700坪，屋內設有挑高籃球場、大型酒櫃與視聽室等設施，讓不少網友都看傻眼。謝典林在影片中表示，因父親經營建設公司，因此採取自行興建，加上彰化地價相對便宜，並稱這樣的住宅規模「就像台北一般家庭」，也讓不少網友吐槽。

影片曝光後，大批網友留言怒轟炫富，甚至有人戲稱「用豪宅幫忙敗票」。另一方面，由於先前出現爭取參選縣長的「姊弟之爭」，直到不久前謝典林親口證實，經父親謝新隆協調後，傾向維持現狀，由謝衣鳯參選縣長，自己則尋求連任縣議員並續任議長。

地方人士認為，謝典林此舉時機敏感，是否會衝擊國民黨彰化縣長選情。謝典林今天則受訪指出，強調此舉無關家族政治安排，主因是謝家豪宅「白宮」每逢選舉，都難逃被刻意放大檢視、成為被攻擊的目標，與其被動挨打不如主動攤在陽光下。

謝典林強調，謝家並非靠政治賺錢，房子合法取得，並非來路不明。謝典林直言，目前正在爭取連任議員、議長，開箱影片確實能拉抬網路聲量，更強調，此舉絕對沒有想阻斷姊姊選縣長。

