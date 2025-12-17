姊弟戀修成正果！李玉璽、許允樂公布結婚喜訊 告白「我們會一起變老」

李玉璽與許允樂公布婚訊，兩人今（17日）宣布已經結為夫妻。翻攝李玉璽臉書

32歲的歌手李玉璽與39歲的許允樂，因合作舞台劇舞台劇《婚內失戀》結緣，這段相差6歲的姊弟戀終成正果，李玉璽與許允樂在社群平台貼出兩人婚紗照，公告兩人已於今（17日）結婚，並告白愛妻許允樂：「今天我們結婚了，會的，我們會一起變老！」

李玉璽在社群發文表示：「我不太擅長那些其實很重要的事情，例如儀式感。她沒有要我學會，只是把它變小，小到剛好只有我們聽得到。例如過敏的皮膚，她不會說不要抓，只是牽住我的手。例如生活，她說「我也不會，那我們一起。」她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我 一起。她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老。」

戲散情不散，舞台劇結下的浪漫情緣

這段緣分的起點可回溯至2024年，當時兩人因合作舞台劇《婚內失戀》而相識。諷刺的是，劇中探討的是婚姻中的孤單與疏離，戲外卻讓兩人點燃了愛火。在排練與演出的朝夕相處下，李玉璽被許允樂的膽識與大方爽朗的笑聲深深吸引；而許允樂則欣賞李玉璽在冷酷外表下的真情流露。對他們而言，這段感情最珍貴的核心，莫過於在彼此面前都能「做最自在的樣子。」

李玉璽宣布與許允樂結為夫妻，告白：「我們會走一輩子！」翻攝IG＠mr.lucy73

郵輪約會認愛，七夕「見家長」定心丸

2025年初，兩人因同步分享香港郵輪旅遊照而被眼尖網友抓包，隨後李玉璽經紀公司大方證實戀情，正式拉開這段「浪漫姐弟戀」的序幕。交往期間，兩人愛得大方且穩定，不僅常被目擊同遊、一起喝喜酒，更時常在社群平台分享甜蜜日常。

2025年七夕。當時許允樂在IG大方曬出與李玉璽及其父母（李亞明夫婦）的合照，畫面中一家人相處和諧，顯示許允樂早已獲得李家長輩的高度認可。李玉璽曾對媒體透露，若有好消息定會公開。

揮別過去傷痛，勇敢奔向幸福

這段婚姻對兩人而言都意義非凡。許允樂在2023年底與前夫張兆志結束6年婚姻，當時因生育共識不同而協議分開，震驚演藝圈；如今她勇敢跨出過去，重新擁抱愛情。而李玉璽在經歷過與溫妮及圈外人的戀情後，性格愈發沉穩成熟，終於在32歲這年決定定下來。

面對前妻公開與李玉璽交往的消息，張兆志曾透過社群大方發聲：「安靜，就是最好的祝福。」展現了成年人體面的告別。



