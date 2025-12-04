姊弟戀妻子「回舊愛巢淪血洞屍」！解剖追死因…父、弟認屍：被下封口令

記者簡榮良／高雄報導

生前受盡千刀萬剮！高雄鳥松區松竹街一棟別墅上個月29日下午16時許發生命案，50歲妻子回「舊愛巢」要與43歲劉姓丈夫談判分居，雙方爆發爭執，劉男情緒失控持剪刀狂刺妻子「如洩氣的氣球」，之後轉頭直奔距離500公尺的墳墓躲藏，妻子斷氣前曾致電弟弟求救，弟弟再回撥沒人接察覺有異，沒想到再見姊姊已成屍。今（4）日下午14時許，弟弟攙扶年邁父親現身殯儀館認屍，面對詢問，堅稱「被警方下封口令，我不能說」，話中有話耐人尋味。

弟弟與年邁父親現身殯儀館認屍，面對詢問，堅稱「被警方下封口令，我不能說」，話中有話耐人尋味。（圖／翻攝畫面）

雙方疑似談姊弟戀，長期有感情糾紛，事發前就已有過口角糾紛，直到11月29日晚間，妻子再度回到「舊愛巢」，心意已決要談判分居；未料，劉男當場情緒失控，持剪刀朝死者的頭、臉、手、頸、胸、腹猛刺，「死者如洩氣氣球」，失血過多當場休克，臨終前還曾致電弟弟求救，弟弟回撥沒人接內心忐忑不安，才於晚間21時許趕到場卻大門深鎖，報警聯絡劉妹開門後，映入眼簾是斷氣多時的姊姊，儘管送往長庚醫院搶救仍不治。

劉男殺人後，竟從後門直奔墳墓躲藏，被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

劉男犯案後，頭也不回從後門直奔距離500公尺的墳墓躲藏，落網後神情冷靜，令人背脊發涼。檢方依殺人罪向法院聲請羈押劉男獲准，但詳細犯案動機仍是謎。

今日死者弟弟攙扶年邁的父親抵達殯儀館認屍，眼淚不曉得在臉上乾過幾回，虛弱癱軟在牆角，捧在手裡呵護的掌上明珠，生前受盡千刀萬剮，光想像怎麼死的就夠心痛。面對詢問，家屬下意識直喊，「被警方下封口令，我不能說」，反應異常，令人摸不著頭緒；對此，警方否認下封口令一事，究竟是考量什麼或是否牽涉更多不能說的層面，隨著人死，悲劇也將被悄悄翻了頁。

面對詢問，家屬下意識直喊，「被警方下封口令，我不能說」，反應異常。（圖／翻攝畫面）

