姊弟戀生變！ 女不滿分手闖機車行 持刀刺傷老闆

女子激動猛砍，導致車行老闆左小腿遭到刺傷。（圖／東森新聞）





姊弟戀生變，又出現恐怖情人。台中一名60歲女子，不滿車行江姓老闆想結束親密關係，拿美工刀去理論，兩人一言不合打起來。女子激動猛砍，導致車行老闆左小腿遭到刺傷。當下老闆忍痛將女子壓制，警方獲報到場將人逮捕。

機車行內，一名女子氣沖沖進來，直接跑到後面找老闆理論。兩個人從口角互罵，演變為扭打衝突。女子直接撲向老闆，兩人從裡面打到外面。女子發狂似地拿美工刀亂揮，朝老闆左小腿猛砍；老闆也痛得將她壓在地上，一旁大哥趕來幫忙奪下刀子。遭刺傷機車行江姓老闆表示，「我把她抓著，她還要反方向砍我，把她壓在地上，叫那個大哥把她的刀搶起來」。

小腿滿腳刀傷被包紮起來，沒想到竟然在自己的車行內被砍傷。衝突意外發生在24日傍晚5點多，地點是台中北屯區一家機車行。54歲江姓老闆和60歲黃姓女子，曾有過親密關係，但女子經常鬧事又借錢，讓老闆受不了，想結束關係。甚至前一天他還去申請保護令，氣得女子也跟著申請保護令，沒想到事後就拿美工刀來求復合。兩人一言不合爆發扭打，導致老闆左小腿被刺傷，他也決定提告傷害。

遭刺傷機車行江姓老闆說，女方這樣鬧，自己連半夜在睡覺也會怕。之前某個三更半夜，後面紗窗也被割破，撒很多很像是塗沙粉的東西。尤其車行都是易燃物，她如果丟一把火進來，真的也不用跑了。

據老闆透露，該名女子是他的女密友，且年紀比他大，兩人屬於姊弟戀。但後來女子行為越來越脫序，沒想到會鬧到濺血。幸好當時還有人幫忙奪刀。警方獲報到場，將受傷老闆送醫包紮，也將動手的黃姓女子當場逮捕。第五分局文昌所副所長黃郁心表示，黃女因情緒激動，同仁亦協助將其送醫，後續將依法處理。

事隔一天，機車行大門深鎖、未再營業。附近民眾對老闆印象不錯，但不知道他身陷感情糾紛。這回有人持刀上門，保護令形同虛設，也讓老闆更加警惕，要隨時注意恐怖密友再來鬧事尋求復合。

