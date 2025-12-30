姊弟戀生變！56歲男朝59歲女友潑酸 持利器自傷不治

台南市 / 綜合報導

台南市東區發生一起驚悚命案！一對情侶，疑似發生口角爭執，其中56歲男子，朝59歲的女友「潑灑鹽酸」，隨後反鎖在房間內，持利器自傷，女友身上多處灼傷，大喊「救命」，跑出門外往頂樓衝，樓下的保全聽到後，協助報警，而警消破門救出男子，他失去生命跡象，送醫搶救不治，女子則住進加護病房治療當中，全案報請檢察官相驗，兩人為何爭吵，是否有金錢或感情因素，警方還要釐清。

聽到女子大喊救命，大樓保全和水電工趕緊衝上樓，監視器畫面中，是兩人把女子從頂樓帶下樓的過程，女子戴著口罩，這時，她全身因為遭鹽酸潑灑，嚴重灼傷，但似乎強忍著痛楚，她的雙手明顯紅腫，民眾說：「她的手都紅的，她的手流血。」

到了樓下，她透露，傷勢是男友造成，而男友在潑酸後，自己反鎖屋內，這時接獲通報的員警到場，破門救人，男子救出後，身上有刀傷，沒了生命跡象，緊急送醫搶救，女子也搭救護車到醫院治療。

鄰居說：「今天十點來上班，水電的說有人在喊救命救命，不知道什麼狀況趕快上去看怎麼解決。」56歲蔡姓男子，和59歲孫姓女子，兩人是情侶關係，30日早上十點多，在台南東區崇德路的民宅，疑似發生口角爭執，男子竟朝女方潑灑鹽酸，隨後反鎖在房內，持利器自傷，而女子呼救後逃出，往頂樓跑，熱心的鄰居和機警的保全，聽到呼喊，往上衝，第一時間報警。

第一分局副分局長李沐宸說：「男子在11時許宣告急救無效，本案係男女糾紛，相關細節尚待調查，並報請檢察官相驗。」男子在11許宣告急救無效，男女糾紛細節尚待調查報請檢察官相驗，男子胸口，遭利器刺傷，女子則是，頭、頸、背及肢體，遭鹽酸潑灑灼傷，其中最嚴重傷口集中在上半身、背部，送醫後住進加護病房，目前意識清醒，兩人究竟為了什麼爭吵，是金錢還是感情或是其他因素，檢警持續追查。

