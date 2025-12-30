姊弟戀變調 男毀容女友再反鎖自捅亡 驚悚逃生畫面曝光

孫姓女子（左）由管理員陪同，要到一樓處理手臂燒燙傷。讀者提供

「救命！救救我！」台南市東區崇德19街一處大樓今（30日）傳出淒厲慘叫聲。60歲孫姓女子忍受強酸蝕骨劇痛，踉蹌衝出5樓住處，她一邊哀號一邊搭電梯躲往8樓向住戶求援，驚動管理員與鄰居報案。警方到場發現，潑鹽酸的57歲蔡姓男子反鎖屋內自戕，送醫後不治。這起姊弟戀情殺釀成一死一傷，詳細案發原因仍待孫女出院後釐清。

據了解，蔡男與孫女原本同在一家餐廳共事，兩人皆有過婚姻且各自育有子女，他們在工作中擦出愛火進而交往。他們平日同住在孫女名下位於崇德19街的大樓5樓。

根據大樓電梯監視器畫面顯示，孫女在5樓屋內遭潑灑鹽酸後，奪門而出搭乘電梯，畫面中可見她的手臂大面積灼傷，皮膚因強酸侵蝕呈現恐怖的血紅色，甚至有紅腫、脫皮且血肉模糊的情況，畫面極為駭人。

管理員接獲8樓住戶通報後，火速上樓將孫女帶下，並陪同她到1樓大廳緊急沖洗身體。台南市消防局救護車於10時27分抵達現場，發現孫女頭部、頸部、背部及肢體皆遭到強酸大面積侵害，雖然意識清醒，但傷勢極其嚴重，隨即將她送往成大醫院，目前仍在加護病房救治中。

救護員救治孫女時，行兇的蔡男竟轉身衝回5樓屋內並將大門反鎖。警消察覺異狀，於11時5分強行破門搜索，赫然發現蔡男已倒臥在客廳血泊中，身旁散落著兇器。救護員檢查發現，蔡男身上有多處嚴重的軀幹穿刺傷，現場已失去生命跡象，雖經火速送往成大醫院搶救，仍於中午宣告不治。,

警方調查，蔡男育有2女1男，其子在台北讀書，這兩天剛好回台南母親家探親，沒想到下午就接獲噩耗前往派出所製作筆錄。蔡男兒子哀慟表示，雖然多年前就知道父親有這名女朋友，但他與父親已大約5年沒有聯繫，完全不清楚兩人的感情現況，更沒想到父親會採取如此激進的手段。

由於孫女目前仍傷重在加護病房治療，無法完整陳述案發經過，詳細的衝突原因與行兇動機，仍待警方後續釐清。警方表示，明日將報請檢察官相驗以查明蔡男死因。

警方封鎖姊弟戀命案現場。讀者提供。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



