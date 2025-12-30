姊弟戀1死1傷！男潑女友鹽酸 刀插胸送醫不治

【記者莊曜聰／台南報導】台南市驚傳情殺案！57歲蔡姓男子今天上午與60歲孫姓女友發生爭吵，雙方先在大樓外爆發嚴重口角，隨後蔡男竟拿著鹽酸往女友身上潑灑，再跑進屋內反鎖躲藏，警消據報到場破門，赫然發現蔡男胸口插刀，疑似輕生自戕已經沒有生命跡象，兩人均送往成大醫院救治，孫女暫無生命危險，蔡男則傷重宣告不治，後續有待轄區警方調查釐清。

台南市消防局30日上午10時許接獲報案，東區某民宅有創傷救護，多位民眾受傷，立刻派遣3車6人馳援，到場時發現兩名傷者，一名女子遭潑灑鹽酸有灼傷情形，意識清醒，另名男子在消防人員破門後，發現他倒臥血泊沒有呼吸心跳，將兩人送往成大醫院救治。

轄區警一分局員警封鎖現場並由鑑識人員採證，初步了解，57歲蔡男、60歲孫女為情侶關係，事發時在住處大樓外發生爭吵，蔡男突然拿起鹽酸朝孫女身上潑灑，隨後躲入屋內將門上鎖，警消到場破門後發現他持刀自裁，送醫後仍不治，後續將報請檢察官相驗釐清死因，並調查事發經過及詳細案情。

警消破門發現蔡男倒臥血泊，孫女則全身多處灼傷，均送往成大醫院，蔡男傷重不治。民眾提供

