姊弟持續爭！ 江啟臣同台楊瓊瓔 致詞提「運動家精神」

立法院副院長江啟臣以及立委楊瓊瓔都有意爭取台中市長。（圖／東森新聞）





民進黨台中市長參選人已經定於一尊，副總統蕭美琴今（27日）來到台中，就與何欣純同框，替她拉抬選情，國民黨則未定案，立法院副院長江啟臣以及立委楊瓊瓔都有意爭取，協調遲遲沒有進度，兩人今天恰好出席同場活動，江啟臣在致詞時，特別提到了運動家精神，這番話也被解讀，是否向楊瓊瓔喊話。

立法院副院長江啟臣：「做為一個運動員，我們在這邊相互期許，最重要的，第一個超越自己，第二個尊重對手，第三個發揮運動家精神，只要展現這種精神，我相信這場賽事你就贏了。」

立法院副院長江啟臣在台中中等學校運動會開幕致詞上，這話耐人尋味，難道江副院長不只想說給學生聽，更像是要同場出席活動的，政壇大學姊楊瓊瓔聽。只見在運動場的看台上，藍營有意爭取成為台中市長接班人的江啟臣與楊瓊瓔靠得很近，頻頻交頭接耳，比手畫腳、有說有笑，以為在為這場姐弟之爭，商討解方嗎？其實並沒有，據了解，兩人暢談的話題是現場擺設，很有默契隻字未提選舉，僵局何時能落幕？大家長盧秀燕態度很關鍵。

台中市長盧秀燕：「這隻就是我們今年台中燈會的主題。」

同時間，盧秀燕專注在市政會議上，推廣中台灣燈會，就在藍營人選懸而未決時，最新民調顯示，對上民進黨，已經確定提名的何欣純，楊瓊瓔落後了1個百分點，江啟臣雖能以43.9%贏過何欣純29.4%，領先約14.5%，但差距正逐漸縮小。立委（民）何欣純：「我的整體民調趨勢是往上成長的，對於要繼續讓國民黨執政，或是願意換黨換人做做看，這個題目裡面的民調數字，是在誤差範圍之內。」

既使選情逆風，何欣純仍信心滿滿，因為這一天還有副總統蕭美琴來台中幫忙拉抬選情，全黨挺她一人攻頂，笑看藍營還在姐弟登山，各自努力。

