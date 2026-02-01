姊弟掀包牌爭議！謝典林開箱700坪豪宅挨轟 謝衣鳯火速切割：個人行為

謝典林（左）開箱自家700坪豪宅惹議，與姊姊謝衣鳯（右）情誼又遭熱議。（翻攝自臉書）

彰化議長謝典林與網紅合作開箱自家700坪豪宅，內建籃球場、家庭劇院等設備引發外界關注。謝典林日前透露要爭取議長連任，但胞姊、藍委謝衣鳯已先一步表態要參選彰化縣長，繼「姊弟包牌」爭議後，又被地方人士質疑「為姊敗票」。對此，謝衣鳯回應將持續爭取參選彰化縣長，弟弟的開箱屬個人行為，應自行負責，與她參選無關，火速切割弟弟。

謝典林高調介紹謝家豪宅「白宮」，遭到地方人士質疑是要「衝康」姊姊謝衣鳯選情，以拉抬自己連任議長的聲勢，針對外界種種猜測，謝典林今天坦言，確實是希望透過開箱影片拉抬聲量，來爭取議長連任，但強調此舉無關家族政治安排，而是每逢選舉，「白宮」，都難逃被刻意放大檢視、成為被攻擊的目標，想藉由這次曝光澄清謝家豪宅是合法取得。

謝典林的舉動究竟是主動澄清還是炫富，民眾自有公評，不過熟悉地方運作的黨內人士指出，謝典林擔任議長多年，若謝衣鳯選縣長、謝典林拚議長，等同謝家在彰化「包牌」，觀感不佳，認為「縣長、議長只能擇一」，因此出現姊弟暗自較勁的討論。

謝衣鳯今天回應，開箱事件與她參選彰化縣長無直接關聯，也質疑謝典林的行為是否對議長選舉真的有幫助，強調那是弟弟個人的說法，姊弟經營政治的方式本來就不一樣，自己仍將全力爭取國民黨內縣長提名。





