姊弟爭延燒！謝典霖爆「謝家承諾不選縣長」 李乾龍：等謝家協調

彰化縣議長謝典霖已經宣布不爭取國民黨提名參選彰化縣長，但和姐姐謝衣鳯紛爭還沒完。近期除了開箱豪宅影片備受討論，謝典霖更爆料，謝家早已經跟國民黨說過不參選縣長，「謝衣鳯宣布參選是出乎意料」，對此國民黨秘書長李乾龍回應，彰化縣的提名還得等謝家協調才會進行。

年輕有錢買下價值千萬球員卡 謝典霖喊：問我爸

網紅開箱謝典霖700坪豪宅，不過不只有籃球場、頂天酒櫃，他還分享稀有球員卡，「籃球之神」Jordan全球限量9張新台幣約1578萬，要價不斐，影片中被問到「為什麼那時候那麼小就有錢買這些卡」，謝典霖還跩臉回「可以問我爸爸」。

而不只是得意分享收藏品時語出驚人，豪宅開箱影片爭議也持續延燒，一句話引爆家族選舉內幕，表示姐姐謝衣鳯出來說要選縣長是突發狀況，更說今天如果是爸媽有支持，他們就會在後面給謝衣鳯背書，但為什麼如今是她一個人宣布參選？

縣長選舉演變家族紛爭，畢竟先前才傳出，謝家為了避免姊弟同時投入不同選戰，引發外界「選舉整碗捧」的爭議，希望維持現狀，讓姊姊當立委、弟弟選議長，卻引發茶壺風暴，因此他認為保持現狀是最沒有風險。

家族不支持謝衣鳯選縣長？李乾龍：彰化提名等謝家協調

對此謝衣鳯透過助理說明，為了避免影響家人感情，對此事不再發言，不過其實國民黨中央早已經知情，副主席兼秘書長李乾龍透露，有聽到這樣的訊息，謝家大概還在協調，但據了解是他們傾向維持現狀。

黨內還得等謝家自行調解完才能進行下一步，不過謝典霖的開箱爭議還沒結束，時代力量黨主席王婉諭批，這棟豪宅開箱的背後其實是代表，謝家整個長期侵占公共資源轉化為家族利益的冰山一角而已。

謝典霖分享700坪大豪宅引發炫富批評，原先強調不是要斷姊姊提名參選之路，但不論是家族爆料還是豪宅本身，都已經成為政治攻防的軟肋。

台北／黃子庭、郭致汎 責任編輯／張碧珊

