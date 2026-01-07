姊弟登山如何各自努力？江啟臣推動AI聚落 楊瓊瓔持續掃市場

江啟臣接見亞橋基金會、喬治亞理工亞洲區代表，共同討論國際產學合作與AI技術導入，協助企業快速轉型AI智能化。 圖：江啟臣辦公室/提供

[Newtalk新聞] 國民黨預計1月16日約兩位台中市長擬參選人江啟臣及楊瓊瓔協調，選民很關心「姊弟登山」的兩位主角，除了爭相在台中市長盧秀燕出席的公開活動露臉增加曝光率，還做了哪些「各自努力」？

江啟臣團隊發布新聞指出，江啟臣近日密集與產業界、國際學研機構交流，聚焦AI、智慧製造與機器人產業發展，盼以台中雄厚的製造能力與產業聚落為核心，結合AI智能，推動產業升級轉型，打造「台中科技旗艦城」，讓台灣在全球供應鏈中持續站穩關鍵地位。

江啟臣指出，台中是台灣機械、精密機械、鏡頭、工具機與關鍵零組件產業的重要聚落，具備完整產業鏈且具韌性的製造體系，是發展「物理AI(Physical AI)」，打造智慧製造的最佳場域。面對全球競爭加劇、關稅與地緣政治風險升高，產業轉型已非選擇題，而是迫切課題。

他昨天與「台灣智慧自動化與機器人協會」座談，雙方就台灣AI產業未來與機器人智慧園區構想深入交換意見。江啟臣強調，台灣不應僅仰賴半導體單一產業，而應結合中部既有的精密製造硬體實力與AI軟體應用，推動「台中AI機器人智慧園區」，擴大產業縱深，從「護國神山」成為「護國群山」，在全球供應鏈中扮演關鍵支撐角色。

此外，日前江啟臣也與亞橋基金會董事長黃齊元、美國喬治亞理工學院亞洲區代表會面。他認為若能透過跨國產學合作，加速研發成果技轉並落地生產，將可提升企業即戰力，讓台中在快速變動的國際政經環境中，持續穩居全球製造與科技供應鏈的關鍵地位，運用科技、提升經濟，實現「科技旗艦城」的長遠願景。

江啟臣1月5日與立委張嘉郡一同前往雲林縣南亞塑膠廚餘資源化廠考察，實地了解廚餘堆肥製程與循環經濟模式，為台中未來廚餘去化尋找方向，盼打造台中「永續旗艦城」。

江啟臣提到，台中市早在過去即有將廚餘轉化為有機資材的經驗，無論是早年社區「就是肥」計畫，或近年外埔綠能園區以沼渣製肥，均顯示台中具備推動廚餘循環再利用的基礎。未來可在既有量能上，進一步朝「循環經濟2.0」升級，將「淨零碳排」納入整體規劃，並結合校園食農教育，打造從源頭減量到末端再利用的完整閉環。

江啟臣強調，全面禁用廚餘養豬是防疫必要之舉，但政策落地不能僅靠地方單打獨鬥，中央與地方必須攜手，讓廚餘從問題變成資源，才能在守住防疫底線的同時，也為城市永續找到出路。

立委楊瓊瓔昨天一早深入沙鹿菜市場展開懇託拜票行程，立委顏寬恒全程陪同掃街，沿途向攤商與採買民眾懇請鄉親支持楊瓊瓔，用行動力拚台中、拚未來。顏寬恒指出，自己未擔任立委或在職期間，海線地區許多建設與地方協調事務，都是拜託楊瓊瓔在中央一起協助推動，「她熟悉中央運作，也真正了解地方需求，為地方爭取資源從不分你我」，因此一得知沙鹿掃街行程，便排開既定行程力挺相陪。

顏寬恒強調，市長需要能整合中央與地方、真正為城市長遠發展打拚的人，呼籲鄉親給長期做事、有實績的楊瓊瓔一個機會。掃街過程中，沙鹿菜市場攤商熱情相挺，不少人主動遞上菜頭、肉粽、鳳梨寓意好兆頭，也有人拉著楊瓊瓔細數她協助地方建設的政績。

多名攤商直言，楊瓊瓔長期關心地方事務，不論大小問題都願意傾聽、協助，「看得到人、也做得到事」，是基層心中可靠的民代。楊瓊瓔逐攤向攤商與民眾懇託，感謝多年來的支持與鼓勵，並承諾未來將持續爭取交通、產業與生活建設，讓海線發展不再被忽略，與市區同步前進。

楊瓊瓔昨天下午來到南區，到建國北黃昏市場拜票，今天下午四點半要前往北屯區一點利黃昏市場拜票。

江啟臣與張嘉郡考察廚餘去化廠。 圖：江啟臣辦公室/提供