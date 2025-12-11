姊弟的報恩！父猝死沒錢下葬好心人助安葬 她考上國立大學展新生

資深記者鍾志鵬 / 桃園報導

姊弟的報恩感動人心！父猝死沒錢下葬好心人助安葬，姐姐考上國立大學、弟弟也考上大學展開新生活。（圖／《愛的延續》公益協會提供）

這是一個在苦難中綻放生命光明的真實故事。桃園一對姊弟，媽媽離家、單親爸爸爸失業在家酗酒。有一天他們放學時，發現爸爸竟在沙發上猝死。姊弟沒錢安葬爸爸，因為未成年還要面臨被迫分開的困境。幸好經過善心人士幫忙，父親得以入土為安，姊弟也不用分開。他們很爭氣，省吃儉用、認真唸書，姐姐先考上國立大學，弟弟也跟著考上台北不錯的大學。從此展開新人生。

「爸爸…就是在這裡走的。」沒有媽媽的未成年姊弟一夕長大

只有 17 歲姊姊小庭顫抖的手指著沙發，告訴《愛的延續》公益協會志工：「爸爸…就是在這裡走的。」這間不足七坪的小小租屋裡，看不到熱食、沒有家人的陪伴，只有一張破舊沙發、一部老舊手機，和兩個還沒有長大的孩子，平常省吃儉用，和爸爸相依為命。如今爸爸走了，姊弟倆一夕長大，不願彼此分開。幸好遇見善心人士，幫助爸爸下葬。他們互相扶持，認真活著。把貧窮活成功課第一名。



16 歲的弟弟小齊坐在矮櫃旁，彎著背用手機趕做學校的專題報告。家中沒有電腦，手機是他們唯一的「設備」。志工看到姊弟攤開的獎狀全是年級第一、全是努力的痕跡。這些原該被父親驕傲炫耀的成績，此刻卻靜靜擱在靈前，像在替孩子們說著「我們一直很努力，只是來不及讓你看見」。

沒有父母的未成年姊弟不被困境打倒 彼此加油打氣

小庭小齊姊弟相差一歲。三歲那年，原籍大陸的媽媽離婚後就再無消息；爸爸在外地工作，與家族關係疏離。他們的童年由奶奶照顧，直到國中時奶奶過世，他們突然成了真正「世界上只剩彼此」的兩個孩子。



爸爸從大陸寄回的不到兩萬元，扣掉房租後僅剩幾千元。這筆錢要支撐兩個人的生活、交通與學習用品，他們幾乎靠著餐餐麵包、節省每一分錢來過日子。志工到訪時，家中連鍋碗瓢盆都沒有，更沒有能煮熱食的電器，廚房像一個空殼，看起來他們從來沒有「好好吃過一餐」。



然而，在這樣的條件下，他們從來沒有荒廢學業。班上永遠前二名，高中後更四處打工負擔生活與學費，兩個孩子站在《愛的延續》公益協會志工眼前，懂事、成熟、沒有被生活打擊的恐慌，只有堅強勇敢的姿態。

爸爸失業、鬱悶、借酒過日 最後倒臥猝死在孩子面前

姊弟講述爸爸生前的事，爸爸所在的台商企業倒閉，被資遣後回台求職，但始終不順利。中年失業的壓力與挫折感讓他情緒低落、常以酒麻痺自己。那一天，姊弟如常下課回家，卻發現爸爸靜靜倒在沙發上，沒有反應、沒有氣息，就這樣離開他們。



面對喪葬費，姊弟完全無法處理。志工清查後發現：爸爸名下是負債、欠繳多年的健保費，以及毫無準備的身後事。更讓人心寒的是，叔伯們互相推託監護權，沒有人願意接下這兩個孩子的責任。而姊弟很擔心：「我們只希望不要被分開，如果沒錢念書，就讓其中一個放棄也沒關係。」

小庭小齊姊弟一夕之間長大 懂事、成熟令人心疼

志工向姊弟詳細說明社福申請與通報的必要性，包括未來就學補助、生活支持，以及法律上的保護。孩子們起初擔心會被迫分開，但在志工承諾盡全力維持他們一起生活後，他們才稍稍放下心。但真正刺痛人心的，是小庭輕輕說出的那一句話：「我從小到大最怕生病，因為那時候特別羨慕別人有爸爸媽媽陪。我們沒有…」



善心人伸出援手 姊弟倆爸爸終於入土為安

在《愛的延續》公益協會與《觀自在慈善會》等各界善心人士幫忙下，姊弟倆爸爸的喪葬費終於得以解決，志工也陪著他們處理繁雜手續，包括法律監護、後續生活補助、學費協助等，讓孩子能夠在失去父親的巨大悲痛後，至少不必再為生活、分離陷入恐懼。

他們勇敢直球面對困境 姐姐考上國立大學、弟弟也順利上大學

一年後姐姐滿18歲成年了，法規上可以正式跟地第一起生活，在善心人士的支撐下，姊弟認真唸書學習，靠著打工與補助走過最艱難時期，也用一次次用優秀的成績回應命運的不公平。但認真的人老天會心疼，姐姐考上國立大學、弟弟業跟隨姐姐腳步考上台北不錯的私立大學。



小庭小齊這對姊弟，在黑夜中自己點亮的光。「我們希望爸爸在天上看到，也會覺得我們沒有辜負他。」這是他們的回應，也是他們對好心人幫祝他們的人，最好的報恩。在生命最脆弱的地方，他們沒有倒下，很多孩子不能選擇出身，但他們選擇了努力；姊弟的故事提醒我們；當世界給孩子最殘酷的風雨，也請給他們一把可以遮雨的傘。只要有人願意伸手，那就足以悲慘命運的方向。

