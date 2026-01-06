姊弟相爭最新！謝典霖首度鬆口 無意參選彰化縣長

國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖今日首度鬆口，他無意參選縣長，但是會投入議員及議長選舉。（葉靜美攝）

國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖近期動作頻頻，外界解讀他有意參選縣長，由於其胞姊立委謝衣鳯在去年底正式表態將參選彰化縣長，對此謝典霖今日首度鬆口，他無意參選縣長，但是會投入議員及議長選舉，先前的舉動，只是如之前說要選黨主席般，只是拋出一個議題。

謝衣鳯今日表示，國民黨中央不論是過去的朱主席（指朱立倫），或現在的鄭主席（指鄭麗文），黨內高層都曾經希望她能參選彰化縣長，所以她才會在上月底宣布參選，對於謝議長（指謝典霖）未來職務上的轉變，及人生生涯的規畫，她相信他會做出最好的選擇。

廣告 廣告

由於謝典霖原說5日將有重大宣布，謝衣鳯的發言，被外界認為打亂了謝典霖的規畫；謝典霖對於媒體頻頻追問是否會參選彰化縣長，今晚受訪時首度鬆口，他無意參選縣長，對於媒體詢問，是會持續投入議員及議長選舉嗎？他則回答，不然呢？並強調，平常的服務就是為選舉做準備，但不一定要參選。

謝典霖表示，這就像當初他在臉書上宣布要選黨主席一樣，是希望藉此讓國民黨能聽取他的論述與建議，近來他也只是拋出議題，希望引起各界重視，未來他仍將持續在臉書提出對彰化需要的看法與問題，也希望讓想選縣長的人能提出回答，真正讓民眾受益。

對於姊弟間的互動，被外界傳聞不合，謝典霖也強調，只有之前在小朋友的教育上有意見不合。對於若謝衣鳯選上縣長，恐影響他未來選議長，謝典霖則不願回答假設性的問題。

【看原文連結】