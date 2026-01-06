姊弟相爭落幕！ 「確定不選彰化縣長」謝典霖表態：爭取議長連任

謝典霖宣布不選彰化縣長。翻攝謝典霖臉書



彰化縣長選戰再度明朗？國民黨彰化縣議會議長謝典霖今天（1／6）晚間表示，確定明白指出不選縣長，也會選縣議員，並繼續爭取議長連任。至於先前已經表態參選的胞姊、立委謝衣鳯，謝典霖則表示所謂「高層勸進」謝衣鳳的說法，應去問高層或姊姊本人，他不清楚細節。

媒體問到是否要選縣長。謝典霖說，「就像黨主席一樣」他不見得會走到最後，只是拋出議題引起重視，沒有參與選舉用旁觀者的角度，看事情比較公正客觀，謝典霖舉例，他之前說要選黨主席時，拋出內閣制的議題掀起討論。

對於被問及國民黨哪一位參選人較有實力擊敗民進黨提名的立委陳素月，謝典霖說，他不知道，但他會在臉書做政策論述。

至於謝衣鳯今天表示「高層勸進」，她才決定參選縣長，也相信弟弟會做出最好選擇。謝典霖則說，「高層勸進」應去問高層或姊姊本人，自己並不清楚細節，兩人目前在公事上是她講她的，不會互相干涉。

