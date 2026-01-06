姊弟相爭？彰化縣議長謝典霖表態了！本人鬆口證實「不選縣長」

即時中心／徐子為報導



相較民進黨已確定徵召在地立委陳素月參選2026彰化縣長，國民黨則尚未定案，先前國民黨籍立委謝衣鳯已表態有意投入選戰，外界卻傳出其胞弟、彰化縣議長謝典霖也渴望參選，可能形成「姊弟相爭」局面。對此，謝典霖今（6）晚明確表示「他不選縣長」，要選縣議員，並繼續爭取議長連任。





媒體詢問謝典霖是否選彰化縣長？謝回答，「就像黨主席一樣」他不見得會走到最後，就像他之前說要選黨主席時，拋出內閣制的議題掀起討論。



媒體進一步追問謝典霖「可否直接寫議長今年不選縣長？」對此，謝典霖馬上回「可以！」

謝家今天稍早出面說明，謝典林將「另有出路」，謝衣鳯受訪時也說「相信他會做出最好的選擇」。





