即時中心／林韋慈報導

隨著2026年到來，地方選戰逐漸深溫，彰化縣民進黨已確定徵召立委陳素月參選；國民黨人選則仍未最後定案，讓外界霧裡看花。先前國民黨立委謝衣鳯已表態有意投入選戰，外界卻傳出其胞弟、彰化縣議長謝典林也渴望參選，形成「姊弟相爭」的討論焦點。對此，謝家今（6）日出面說明，謝典林將「另有出路」，謝衣鳯受訪時也說「相信他會做出最好的選擇」。

謝衣鳯強調，她是在黨內高層多次勸進下，才於去年12月底正式對外表態參選，不論是前黨主席朱立倫或現任黨主席鄭麗文，黨內高層皆曾向她表達期待，希望她投入彰化縣長選戰，因此才會在去年底公開說明參選意願。

至於胞弟謝典林是否轉換跑道，她僅表示「相信他會做出最好的選擇」。謝典霖本人則未對外回應。

另有政壇人士指出，謝家正評估為謝典霖另行布局，不排除安排其先以不分區立委身分進入立法院歷練，或投入第三選區立委補選。對此，謝家僅低調回應「還在看，還在找」。

原文出處：快新聞／姊弟相爭？謝典林傳另有安排 謝衣鳯一句話給弟弟

