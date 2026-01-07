姊弟相爭？ 謝典霖表態不選彰縣長 謝衣鳯：尊重弟個人規劃

彰化縣 / 綜合報導

2026彰化縣長選舉，國民黨立委謝衣鳯表態投入選戰，原本他的弟弟、彰化縣議長謝典霖也傳出有意參選，一度被外界形容是姊弟相爭，但謝典霖6日首度表態不參選之後，謝衣鳯強調，尊重謝典霖個人規劃，相信他會做出做適合的選擇，她還說這段時間都沒遇到謝典霖，只能透過媒體傳話，而謝典霖也透過幕僚轉達，目前姊弟倆都扮演好自己的角色，各自努力。

彰化縣議長謝典霖這番話，明確表態不參選彰化縣長，要讓姊姊立委謝衣鳯，代表國民黨出戰2026，而謝衣鳯說，這段時間都沒遇到謝典霖，還感謝媒體幫姊弟倆傳話。

廣告 廣告

立委謝衣鳯說：「我其實都沒有遇到他，我們相信，透過各位媒體先進的協助，當下都會對彼此的想法，有相當的了解。」謝衣鳯說兩人不常見面，但上星期他們才共同出席球賽，兩人卻是完全零互動，似乎刻意避開親情和政治的模糊地帶，謝典霖在表態專心議員選舉後，也只在臉書PO出既定縣政行程，不再回應「姊弟相爭」的話題，並透過幕僚轉達，目前他們都扮演好自己的角色，各自努力。

立委謝衣鳯說：「當然我們會做好各項的準備，我目前還是往參選縣長的方向來努力。」彰化縣長選舉，綠營已經確定由立委陳素月出線， 而國民黨兩個前副縣長洪榮章、柯呈枋及立委謝衣鳯都表態爭取提名，藍營接下來要如何布局，各界都在關注。

原始連結







更多華視新聞報導

謝衣鳯投入彰縣長初選 謝典霖表態拚議員、議長

彰化縣長姊弟之爭？ 謝衣鳯.謝典林同聲：家庭溝通中

2026彰化縣長選戰升溫！ 藍3強啟動協調.綠4人月底定人選

