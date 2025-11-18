姊弟銀幕同框零互動 葛宸羽慘遭踩頭 葛兆恩打戲爆發力強

葛宸羽、葛兆恩姊弟難得在電影中同框。(記者潘少棠攝)

〔記者鍾志均／台北報導〕葛宸羽、葛兆恩姊弟難得在電影中同框，兩人演出馬來西亞導演周學立的新片《解碼》，分飾空姐和李興文的兒子；葛宸羽笑說：「我們在戲裡根本沒講到幾句話，反而是一旁看弟弟演出，看到他打戲爆發時，覺得超震撼！」

《解碼》今晚在美麗華影城舉辦千人首映，電影聚焦人性貪婪、偽善等主題，葛兆恩是被摧殘的人物之一，打戲多，他形容：「打戲像跳舞，但要跳到死的那種。」

葛宸羽、葛兆恩姊弟難得在電影中同框。(記者潘少棠攝)

片中葛兆恩不只有打戲，還有情感豐沛的落淚戲，他自爆是靠李興文「慈父般」的建議逼出眼淚，「興文哥叫我『放輕鬆，不要想太多』，眼淚自然流下來。」

飾演空姐的葛宸羽自曝角色與本人個性差太多，「只要太多就會假。」為演出自然，她回家狂補類似角色片段。其中最驚險的是拍戲時一度被踩頭，「我真的『啊！』了一聲，幸好後來沒事。」

謝佳見在片中是外型亮眼、從「白帥曬到變黑」的座艙長。(記者潘少棠攝)

謝佳見在片中是外型亮眼、從「白帥曬到變黑」的座艙長，看似不食人間煙火，卻要迎戰一連串高難度受虐戲；他感謝導演給予極大表演空間，「我百分之百投入，不管好壞都希望能分享給觀眾。」

等待13年再度站上大銀幕的他，坦言今晚特別緊張，甚至想知道觀眾究竟哪裡會笑、哪裡會哭，「緊張到手心狂冒汗」。

此外，片中還集結鄭平君、唐從聖、李興文等戲骨演出，鄭平君透露自己拍一輩子打戲，連彈簧床翻身都自己來；尤其他遭李興文甩巴掌的「真打」也成全不少名場面。《解碼》21日在台上映，12月4日在馬來西亞上映。

