姊有嫁妝弟有房！ 無業兒不滿母偏心 遭斷金援怒燒屋

追蹤這起高雄縱火案，透天厝2樓以上是房東太太和大兒子共住，平時媽媽會穩定給無業的兒子生活費，沒想到近期媽媽想斷了金援，兒子沒錢吃飯，加上長期認為媽媽偏心，一氣之下疑似放火燒屋。

洗衣店業者在火災後查看店面時表示，整間店被燒得焦黑，起火點位於洗衣店前方。這間洗衣店是以每月2萬元租金承租透天厝一樓經營，如今面臨至少百萬元的損失，讓業者感到欲哭無淚。

事發前，兩名員警曾到場協調母子糾紛。（圖／TVBS）

事發前，兩名員警曾到場協調母子糾紛。當時房東太太和大兒子被分開問話，原來兩人因金錢問題發生口角，母親隨後報警處理。事後，住在二樓的大兒子心生不滿，疑似前往一樓洗衣店縱火，導致火勢迅速蔓延，無法控制。

附近業者透露，這名大兒子情緒較不穩定，曾多次抱怨自己沒錢吃飯。據了解，他原本每月可獲得約1萬1千元生活費，但現在似乎需要等待法院判決是否能獲得1萬4千元。

父親過世後的財產應由母親分給子女，但大兒子似乎沒有獲得分配。（圖／TVBS）

鄰居則表示，家中糾紛在男子父親幾個月前過世後更加惡化。按理說，父親過世後的財產應由母親分給子女，但大兒子似乎沒有獲得分配。相較之下，小兒子獲得鳳頂路一棟透天厝，大女兒出嫁時也有嫁妝財產，讓大兒子更加不滿。鄰居還提到，母親曾恐嚇要叫警察來抓大兒子。

事發後母親低調回應表示沒有什麼事情，小兒子在旁陪伴也不發一語。（圖／TVBS）

事發當晚8點多，母親報案後與小兒子一同前往派出所聲請保護令。大兒子試圖打電話向鄰居訴苦，但在一個多小時後，便放火燒屋。面對記者詢問，母親低調回應表示沒有什麼事情，小兒子在旁陪伴也不發一語。目前大兒子仍在住院觀察中，而這起縱火事件已驚動整個鄰里。

