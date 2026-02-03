姊結婚大喜日 弟暗槓禮金慘了

陳男涉嫌侵吞胞姐結婚禮金，被橋頭地院依背信罪判罪。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓男子受林姓友人之託，轉交3600元結婚禮金予胞姊，他因急需用錢私吞，後來被發現吃上背信罪官司，雖然雙方和解，因屬公訴罪，被橋頭地院判處拘役20天，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

據了解，被告陳男受林姓友人之託，負責轉交結婚禮金與其胞姊。2024年10月10日下午，陳男自國泰世華帳號，提領林男匯入3600元禮金後，萌生歹念，私吞這筆錢，未把錢轉交胞姊或返還林男。

後來，林男詢問禮金之事，陳男卻支支吾吾，察覺有異，經向其胞姐確認後，多次要求他還錢未果，向仁武分局報案，警方傳喚陳男到案說明，製作筆錄後，依背信罪嫌函送橋頭地檢署偵查、起訴，承辦檢察官並認為情節輕微，聲請法院簡易處刑。

承辦法官開庭調查，審酌陳男坦承不諱，並主動歸還禮金，判處拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1日，同時予以緩刑2年，期間交付保護管束，及接受法治教育4場，乃可上訴。

