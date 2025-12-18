姊遭酒駕撞亡！妹發文泣訴「兩隻腳剩皮撐著」 直言：肇事者太惡劣

（社會中心／台南報導）台南市安平區16日上午發生一起酒駕死亡車禍，23歲陳姓女清潔人員在垃圾車後方執行回收作業時，遭48歲鄭姓男子駕駛的賓士轎車高速追撞，當場夾死。事後，陳女的妹妹在社群平台Threads發文，悲痛表示親眼看到姊姊遺體縫補畫面時「心真的很痛」，字句滿是哀傷。

這起事故發生於16日上午8時9分。肇事的鄭男是安平區一間鹽酥鴨店老闆，前一晚與友人聚餐續攤飲酒至天亮，竟仍駕車上路。行經安平區慶平路時，他未注意前方，直接撞上停靠路邊執行垃圾回收的民間垃圾車，導致正在車尾作業的陳女當場夾死。警方趕抵現場後，對鄭男實施酒測，結果高達0.95毫克，明顯超標，依公共危險與過失致死罪嫌送辦。

廣告 廣告

圖／23歲陳姓女清潔人員在垃圾車後方執行回收作業時，遭48歲鄭姓男子駕駛的賓士轎車高速追撞，當場夾死。（翻攝 記者爆料網）

陳女的舅舅稍後在臉書留言痛訴，「她整個下半身都粉碎掉了！為了修補大體，我們動用了五位大體修復師。」陳女妹妹則在Threads撰文哀悼，表示當她看到姊姊遺體縫補的畫面時，內心幾乎崩潰，形容姊姊下半身傷勢極為嚴重，「兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮，應該就會變成一塊一塊的。」她難以壓抑悲傷，怒斥肇事者「真的非常惡劣」。

陳女妹妹也感性向大體修復團隊致謝，感謝師傅們日夜趕工，盡全力讓姊姊的大體恢復原貌，「能做到這樣已經很好了」。她同時感謝各界的安慰與協助，強調家屬會堅強面對，但希望此事能讓社會再度重視「酒駕零容忍」。

《引新聞》提醒您：未滿18歲請勿飲酒、開（騎）車不喝酒，喝酒不開（騎）車；飲酒過量，有害健康！

更多引新聞報導

酒駕撞碎青春人生！23歲清潔員慘死 遺體動用5名修復師

H罩杯女神九份散步！豐滿上圍全現形 網傻：這兩粒手抓不住

