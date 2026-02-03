姊選縣長弟拚議長！彰化政壇名門陷兩難 掌門人：兩個都太急了

彰化縣議長謝典霖與立委姊姊謝衣鳯因參選布局觸發姊弟之爭，近來更因謝家溪州豪宅開箱事件引發熱議。習慣低調的父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬對種種爭議感到心累，人稱「謝董」的謝新隆3日接受媒體電訪時語多無奈，並嘆「兩個孩子個性都太急了」，強調家族對於未來選舉布局「都還沒確認」。

國民黨立委謝衣鳯。（資料照／中天新聞）

謝家姊弟鬩牆起源於去年底民進黨確定提名立委陳素月參選彰化縣長後，國民黨雖有洪榮章、柯呈枋表態爭取提名並展開拜票行程，但藍營基層認為立委謝衣鳯才是最強母雞，地方出現拱謝選縣長的聲音。謝衣鳯也在去年12月底突然宣布爭取國民黨提名參選彰化縣長，並在今年1月初發表聲明，指國民黨中央包括前主席朱立倫、現任主席鄭麗文及黨內高層都曾希望她出馬參選。

在謝衣鳯突襲宣布參選縣長前，地方盛傳謝典霖早在規畫將宣布參選縣長，因此由其父執輩家族成員與有意挑戰議長寶座的人選協商，謝家希望「以議長換縣長」。然而謝衣鳯宣布參選，逼得謝典霖調整策略，先是丟出「縣長、議長擇一」、「維持現狀」，之後再強調將連任議長，還說謝衣鳯宣布選縣長是沒在家人支持下的突發狀況。

近日謝典霖帶網紅、媒體開箱佔地700坪的家族豪宅住處，揭開被戲稱為「謝家白宮」的奢華莊園內部，包括室內籃球場、恆溫酒櫃及影音室等頂級裝潢。謝典霖強調建材多為家族建設公司成本價取得，並自認在鄉下土地成本低，房產價值「在台北就像一般家庭」，甚至直言自己「沒有要選縣長」。外界解讀此舉是要斷謝衣鳯參選之路，讓謝家姊弟之爭再度升溫。謝衣鳯面對紛擾選擇噤聲，強調「怕影響家人感情」，並緊急切割表示那是弟弟的「個人行為」，與其選務無關。

彰化縣議長謝典霖。（資料照／中天新聞）

地方人士透露，謝衣鳯已在彰化市及和美鎮談妥幾處地點，有可能近期或過年會懸掛參選縣長的看板。然而傳出的大型看板至今遲遲無法掛上，與謝家「姊弟鬩牆」的家族內鬥難解有關。謝典霖近來則特別勤跑基層，還再三強調連任議長的決心。藍營陣營傳出現任副議長許原龍與縣議員黃正盛搭擋競逐正、副議長，在「議長有人想選，謝典霖又不願讓出」下，讓謝家陷入地方勢力整合與派系平衡的兩難。

謝新隆3日接受媒體電訪時，對於謝家姊弟之爭及開箱豪宅等事本不願回答，但又無奈表示，孩子都大了，已經公開就公開了，接著並突然說「對民進黨好就好了」。他反問，民進黨執政一再用媒體炒作議題，「不是這樣嗎?」對於謝典霖、謝衣鳯的重大決定都是由媒體報導後才知道，會不會感到很頭痛?謝新隆先是說「兩個孩子個性都太急了」，接著說「不會」。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞網）

對於姊弟一個想選縣長、一個要連任議長的僵局要如何解決，謝新隆僅說「不予置評」、「不表達意見」，隨後強調，仍在協調規畫中，「都還沒確認」。謝家立委姊姊選縣長、議長弟弟選議長的兩班列車恐將對撞，這對謝家未來政治生命延續及藍營地方勢力分布將有重大影響。

