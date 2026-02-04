姊選縣長弟拚連任議長？謝典霖無奈反問：「我爸會讓我有別的選擇嗎？」

記者潘靚緯／彰化報導

國民黨彰化縣長提名人選遲未定，議長謝典霖日前開箱曝光謝家700坪豪宅，被認為在扯姊姊謝衣鳳後腿，謝典霖透露已經有跟國民黨謝家不參選縣長，姊姊出來說要選縣長，就是「突發狀況」。他坦言沒有要選縣長，但如果他不選議長連任，「你覺得我爸會讓我有別的選擇嗎？」，一語道盡決定權就在謝家掌門人、姊弟的爸爸謝新隆身上。

謝典霖表示開箱豪宅目的是趁距離今年11月選舉還很遠，坦蕩蕩曝光豪宅內部。(圖／翻攝畫面)

謝典霖開箱豪宅後接受媒體訪問，強調不是要斷姊姊縣長提名之路，而是本屆立委選舉，謝家豪宅已被拿出來炒作，趁距離今年11月選舉還很遠，坦蕩蕩曝光豪宅內部，讓外界不要那麼好奇，就不會再被拿出來當作話題。

廣告 廣告

謝典霖提到，他們家原本已跟國民黨講過不參選縣長了，「今天姊姊出來說要選縣長，就是突發狀況」，話鋒一轉，謝典霖表示，為什麼一直僵持不下的原因，就在這邊，「你也不能說她沒有參選的機會，一定要講到她高興。不然，她宣布的時候，為什麼她的後面都沒有人背書支持？」，如果爸媽都支持，會在後面給姊姊背書「理應會叫他們call議會的人，還是call地方的人，站在她旁邊支持她宣布開記者會，為什麼只她一個人宣布？畫面已經解釋很多事情」。

對於外界認為藍營不會支持謝家「整碗捧去」，同時選縣長、議長的說法，謝典霖表示，「保持現狀是最沒有風險！」即使沒有當縣長，立委、議長照樣服務地方，幹嘛非得選有風險的選舉。記者又問是否會選擇議長連任這條路？謝典霖反問：「不然你覺得我爸有讓我有別的選擇嗎？」言下之意就是爭取連任。

對於是否拚連任議長，謝典霖無奈反問：「不然你覺得我爸有讓我有別的選擇嗎？」。(圖／翻攝畫面)

謝典霖出身政治三代世家，爺爺謝言信曾任台灣省議員、立委，媽媽鄭汝芬也曾任立委，父親則是從經營有線電視公司，跨足到建設、營造、不動產買賣，多媒體、文創與廣告傳播領域，名下還有財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會。謝典霖提到，如果沒有選縣長、入主縣府，謝家還有基金會造福人群，補充縣府的不足，「基金會做很多的事情，這樣不好嗎？」。他分析總統賴清德今年五合一選舉等同他的期中考，就像當年陳水扁連任路上，「你覺得他會放過誰？他會輕易放過連任的機會嗎？」暗指謝衣鳳「不要強出頭！」。

針對弟弟謝典霖曝光豪宅的動機與言論，謝衣鳳強調是弟弟的決定，與她選縣長無關，透過助理表明不做回應。

更多三立新聞網報導

謝典霖挨批籃球界毒瘤！爆假球案 去年3度流會

謝典霖開箱豪宅惹議！傳與謝衣鳯「姊弟內鬥」…謝家掌門人：兩個都太急

謝典霖炫「1500萬元」NBA球員卡！被問怎麼有錢買…笑回：去問我爸

市值上看1.8億元！謝家豪宅約23房22廳13車

