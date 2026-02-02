始源低調來追思大S！當晚「搭廉航返韓」險錯過飛機

娛樂中心／李明融報導

女星大S（徐熙媛）昨（2日）逝世滿一年，具俊曄為大S設計的紀念雕像揭幕，許多演藝圈朋友都到場，連南韓人氣團體Super Junior成員始源也低調現身追悼好友，行程結束後始源當晚隨即搭乘廉價航空返回南韓，還自曝差點錯過班機，所幸在粉絲的幫助之下，才順利登機。

始源快閃來台，追悼好友大S。（圖／翻攝畫面）

為了好友快閃台灣 始源致意後「搭虎航」返韓





始源原先1日在日本參加演唱會，隔日就立刻來到台灣參加大S的追思會，事後他在社群平台發文分享這次來台遭遇一段插曲，原本活動結束後要搭乘廉航返回南韓的過程中，因班機時間緊湊一度差點錯過班機，「但多虧了粉絲們的幫助，才能立刻搭下一班航班。真的很感謝。這完全是我以及我們團隊的失誤」，貼文中他也附上坐在虎航經濟艙內的照片。

始源因為吃甜點，差點錯過返韓班機。（圖／翻攝自X）





險錯過班機真相曝光 竟是為了「台北甜點」





始源曬出精緻的蛋糕和咖啡照，分享差點趕不上飛機的原因「不過，我覺得還是有必要和大家分享一下。這是我至今喝過、吃過的Top 5咖啡和甜點。其實……就是因為吃著吃著，差點把飛機給錯過了」。有網友特別找到該甜點店位於台北市中山區，本人還貼心在留言區分享地址給大家，有粉絲推測始源這樣趕回南韓主要是盡快回去工作，才選擇最快速的航班，這次來到台灣純粹為了追思大S而來，無其他公開行程，展現十足誠意。





