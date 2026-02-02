始源來台追思大S！搭廉航返韓自爆「險錯過班機」 幽默原因曝光

始源來台追思大S，待不到一日又趕緊返韓。（圖／翻攝X@siwonchoi、報系資料照）

女星大S（徐熙媛） 2日逝世滿一周年，其丈夫具俊曄親自設計並打造一座雕像，並於昨日在新北金寶山舉行揭幕儀式，現場聚集許多大S的好友，連南韓人氣團體Super Junior成員始源也現身追思。行程結束後，始源返韓時選搭廉價航空返國，卻一度自爆差點錯過班機，最後在粉絲的幫忙下才順利登機

始源1日才在日本參加演唱會，隔日便飛來台向大S的雕像獻花致意。事後他發文提到，他在搭乘廉航飛回韓國的過程中，因班機時間緊湊而一度險些錯失飛機，直言當時如果沒有粉絲及時提醒與協助，可能趕不上航班。

廣告 廣告

此外，始源也在另一篇貼文中幽默透露誤機原因。他曬出一張蛋糕與咖啡的照片，寫道：「不過，我覺得還是有必要和大家分享一下。這是我至今喝過、吃過的Top 5咖啡和甜點。其實……就是因為吃著吃著，差點把飛機給錯過了。」有網友搜出該甜點店在台北市中山區，還貼心在貼文下分享地址給粉絲們。

有眼尖網友也發現，始源返韓所搭乘的為廉價航空班機，推測他是為了儘快回韓國工作，才選擇最快速的航班安排。外界普遍認為，他此行純粹為追思大S而來，無其他公開行程，更加突顯其誠摯心意。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

袁惟仁57歲病逝！愛女淚悼「下輩子牽我走紅毯」：讓我愛你久一點

袁惟仁離世享年57歲！從駐唱歌手到金曲製作人 病倒靠星友籌醫藥費創「小胖基金」

副縣長妻好神1／陳見賢夫婦涉焚化爐疑案 定案前精準持有台鎔高額股票