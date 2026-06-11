始源宣布「來台長住2個月」！隔15年再拍台劇 女主角是「進軍南韓的她」上演跨越道德界線的驚悚虐戀

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真心愛台灣到被粉絲稱是「灶咖男團」的Super Junior，成員崔始源過去每次來台幾乎都少不了朝聖鼎王，也因此被戲稱根本像「鼎王股東」。如今，那個熟悉的男人又要回來台灣了！睽違15年再度接演台劇，他這次不只是短暫停留，而是宣布將為戲來台長住約2個月，攜手近年逐漸在南韓打開知名度的雷嘉汭，共同演出改編自人氣台漫《要是未曾相遇就好了》的同名影集，上演一段跨越時空與道德界線的驚悚虐戀。

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《要是未曾相遇就好了》改編自LINE WEBTOON超人氣懸疑愛情作品，在台累積突破400萬次瀏覽，不只成功進軍韓國NAVER WEBTOON、NAVER SERIES，更獲得9.6高分好評與安古蘭漫畫節推薦。此次由網銀國際影視攜手紅杉娛樂打造影集版本，預計於7月正式開拍，也讓始源相隔多年再次回歸台劇的消息公開後立刻掀起粉絲討論。

改編自人氣台漫《要是未曾相遇就好了》的同名影集，由崔始源攜手《八尺門的辯護人》雷嘉汭，共同演出一段跨越道德界線的驚悚愛情故事。

台漫躍上影集版圖 人氣一路紅到韓國

《要是未曾相遇就好了》由漫畫家M蜥打造，原作以懸疑愛情題材吸引大量讀者，在LINE WEBTOON累積超過400萬次瀏覽，不只在台灣建立穩定粉絲群，更一路進軍韓國市場，上架NAVER WEBTOON與NAVER SERIES後拿下9.6高分評價，同時獲選安古蘭漫畫節推薦作品。這次由網銀國際影視攜手紅杉娛樂推動影視化，希望進一步放大原作世界觀與情感張力，也成為近年台灣原創IP再次紅出海外的案例。

《要是未曾相遇就好了》原作網漫

隔15年再拍台劇 始源宣布長住兩個月

始源2011年曾跨海來台演出改編自知名漫畫的《華麗的挑戰》，當時不只挑戰華語作品，更為了拍攝在台長住超過兩個月。

《華麗的挑戰》劇照

中文能力優秀的他迅速融入在地生活，自然又充滿魅力的演出至今仍讓不少觀眾印象深刻。如今相隔15年再次回歸華語影壇，新作同樣改編自人氣漫畫，也將再度長時間留台拍攝，消息一公開立刻掀起討論。

女主角是進軍南韓的她

此次與始源搭檔的雷嘉汭，近年聲勢持續上升。她從廣告與MV累積表演經驗後，陸續出演《哭悲》、《化劫》、《我和我的鋼四壁》、《讓我看見你是誰》等作品，不過真正讓她打開知名度的，則是2023年以《八尺門的辯護人》受到關注。

之後她不只入圍第59屆金鐘獎迷你劇集女主角獎，也獲頒2024首爾國際電影大賞亞洲新銳演員獎。今年更進一步進軍韓國，參演影集《十二使者》，與多位知名演員合作，也讓外界相當期待她與始源首次合作會擦出什麼火花。

戀愛開始後 命案也跟著出現…

《要是未曾相遇就好了》劇情描述，一名備受矚目的韓國音樂劇導演在台灣邂逅天才鋼琴少女，兩人迅速墜入愛河，但戀情卻伴隨惡夢與接連發生的詭異事件，甚至一步步捲入駭人命案。

在愛情、懸疑與驚悚元素交錯之下，故事將逐步揭開藏在感情背後的真相，也將呈現強烈情感張力與懸疑氛圍。

本劇由監製陳宜旻領軍打造，以漫畫原作情感核心為基礎重新建構影集世界觀，並由賴宇同、許介亭共同執導，預計於7月正式開拍，更多卡司資訊也將陸續公開。

（圖片來源：網銀國際影視、IG＠siwonchoi、《華麗的挑戰》劇照）

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