始源才剛辦完演唱會！快閃來台致哀後改搭廉航急返韓

Super Junior成員崔始源昨日上午現身桃園機場，專程從日本福岡飛抵台北，參加女星大S逝世一週年紀念雕像揭幕儀式。

該儀式於下午兩點在金寶山舉行，始源與友人成鎮等人共同出席，向大S獻花致意並慰問其丈夫具俊曄。始源的友人成鎮在社群媒體發文表示，大S是受到所有台灣國民喜愛、純真體貼的人，希望她能在天上平靜生活。

儀式結束後，始源一行人前往鼎泰豐用餐，與董事長楊紀華合影留念。隨後始源在社群平台X上發文，透露自己因為在台北品嚐到「心中前五名的咖啡和甜點」而錯過原定班機。

他表示這完全是自己和團隊的失誤，所幸在粉絲協助下順利搭上下一班航班。眼尖的粉絲發現始源最後搭乘的是虎航廉價航空，並找出這間讓始源給予高度評價的咖啡店是位於中山區的「FIKA FIKA SHIU XIANG」秀香咖啡廳，該店名列亞洲五十大咖啡館。

始源上週一才剛結束Super Junior高雄巨蛋演唱會，當時他在台上承諾會很快回來，沒想到時隔一週就兌現承諾。他前一天還在福岡參加SMTOWN家族演唱會，隔天便快閃來台，展現對前輩的情義。

此外，Super Junior將於十二月發行第十張正規專輯《The Renaissance》。團員神童近期減重成功，已甩掉三十七公斤，崔始源日前在社群媒體分享合照，將神童整個人抱起，證實隊友瘦身成效顯著。

Super Junior在上月底的AAA頒獎典禮獲得「AAA History of Songs」獎項肯定，表彰他們出道十五年來對韓國流行音樂的貢獻。

