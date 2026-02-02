始源敬重前輩具俊曄！從日本趕來獻花大S 小S冒雨暖心三度鞠躬

【緯來新聞網】大S（徐熙媛）去年2月2日在日本因流感猝逝、享年48歲，今（2日）是大S逝世滿1周年，紀念雕像也選在今天舉行揭幕儀式，小S、S媽、S家好友及具俊曄等人都到場。其中，韓團「Super Junior」始源在店裡尾聲現身，一下車便向媒體點頭致意，隨後走到大S雕像前獻花。

始源特地來台致意。（圖／攝影許方正攝）

Super Junior上周末才在日本福岡參與《SM TOWN》演唱會，今就從日本飛來台灣致意、相當暖心。據悉，始源是具俊曄的演藝圈後輩，雙方擁有不錯的私交，這次特地獨自來台致意，足見他跟具俊曄的好交情。

大S雕像。（圖／攝影許方正攝）

在掀開雕像外層布幕後，S媽看到雕像時，忍不住痛哭，先是靠在雕像上，接著靠著具俊曄肩膀。之後，小S也上台致詞，邀請姐妹淘賈永婕一同回憶過美好，小S坦言「這段時間流了很多眼淚」，一開始會場裡還傳出笑聲，但沒過多久，語氣明顯轉為哽咽哭聲，對大S的思念之情深遠，相當動人。



整個揭幕典禮進行約莫1個半小時，小S依舊暖心，在結束後特地走向媒體區，淋著雨三度九十度鞠躬表示感謝，喊著：「謝謝你們，辛苦了！」

小S鞠躬表達感謝。（圖／攝影許方正攝）

