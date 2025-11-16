始源最愛！SJ演唱會「鼎王」力挺現煮 粉絲笑：崔議員非常滿意
【緯來新聞網】南韓天團SUPER JUNIOR迎來出道滿20週年，自14日起連續3天站上台北大巨蛋開唱，吸引超過9萬名粉絲湧入會場，寫下韓國男團在台演出的新里程碑。場內除了舞台效果吸睛，後台更因成員始源的「火鍋愛」掀起討論。
始源超愛吃鼎王。（圖／翻攝IG）
以喜歡台灣麻辣鍋聞名的始源，多次在訪問與社群平台分享他對「鼎王」的偏好，甚至曾透露店家因他特別提前營業，粉絲因此戲稱他是鼎王「VVVIP」級人物。過去鼎王某些分店傳出歇業，他也不時在網路上留下惋惜訊息，足見對該品牌的情感。
鼎王在SJ後台現煮。（圖／翻攝IG）
為了讓始源在演出期間也能享受最愛的鍋物，演唱會承辦單位遠雄創藝直接把鼎王「搬進」大巨蛋後台。遠雄在IG公開照片並向鼎王致謝後，隨即在Threads掀起熱議，不少粉絲笑稱：「股東當然要先吃到」、「真的太狂了」、「感謝主辦的貼心安排」、「崔議員應該吃得超滿足吧」。
