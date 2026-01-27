始源柱子真的會發財？SJ來台粉絲狂繞吸財運 本尊發文問：你們在幹嘛

記者林宜君／台北報導

SUPER JUNIOR成員崔始源近來意外成為粉絲心中的「行走財神」，不只中獎傳說狂燒，連他本人都親自出面關注，讓這股吸財運熱潮全面升級。（圖／翻攝自Threads）

追星不只為愛發電，現在還能順便補財庫。SUPER JUNIOR成員崔始源近來意外成為粉絲心中的「行走財神」，不只中獎傳說狂燒，連他本人都親自出面關注，讓這股吸財運熱潮全面升級。近期社群平台掀起各種「開運偏方」，有人為了在尾牙抽中大獎，整天循環播放電影《花木蘭》神曲〈以妳為榮〉，也有人把手機桌布換成TWICE成員娜璉，希望好運降臨。不過，最新被網友封為「最強財運組合」的，竟然是神曲搭配SUPER JUNIOR成員崔始源的小卡。

廣告 廣告

一名網友在Threads分享，參加公司尾牙時，桌上同事人手一張始源小卡，結果只要有抽獎資格的人幾乎全數中獎，更誇張的是，原PO透露有同事一開始沒帶始源小卡，她臨時分出一張，對方立刻抽中價值1.1萬元的禮券，同一張卡再借給其他同桌同事，獎項也接連到手。

文章曝光後，引來大量網友朝聖留言，「扯爆」、「始源根本財神爺」。（圖／翻攝自Threads）

文章曝光後，引來大量網友朝聖留言，「扯爆」、「始源根本財神爺」、「都市傳說真的合體成功」、「始源知道嗎哈哈哈」。還有粉絲現身說法表示：「上次SJ台北場，我只是摸了一下貼有始源照片的柱子，結果中了統一發票共4200元，直接刷新人生紀錄。」，事實上，這股「始源吸財運」的傳說，早在SUPER JUNIOR來台開唱時就已悄悄流傳。先前SJ登上台北大巨蛋舉辦演唱會，場館內貼有始源照片的柱子，竟被粉絲團團包圍，輪流繞柱、拍照、摸柱，只為「沾財氣」，希望能像始源一樣事業、財運雙收。

畫面在社群瘋傳後，甚至引起始源本人注意。他隨後在社群平台發文，語帶困惑又帶點幽默地問粉絲：「你們在幹嘛？」。（圖／翻攝自始源IG）

畫面在社群瘋傳後，甚至引起始源本人注意。他隨後在社群平台發文，語帶困惑又帶點幽默地問粉絲：「你們在幹嘛？」一席話瞬間引爆討論，不少網友湧入留言區回報戰績，直言「真的有中獎」、「繞完柱子後運氣變好」，讓整起事件熱度再度飆升。其實，崔始源出身背景本就相當亮眼，父親是韓國知名連鎖超市企業代表，他也因此被視為演藝圈公認的「高富帥」代表之一。長年以來，粉絲便將他視為富貴與好運的象徵，如今從尾牙中獎、小卡借運，到繞柱吸財運，始源意外晉升為粉絲心中的年度最強開運關鍵字。

更多三立新聞網報導

白敬亭宋軼戀情全面降溫！多項跡象亮紅燈 狗仔認證已分手

霍諾德攀登差點腰斬！5個氣象預報全唱衰 101最後照樣被攻頂

女模柯柯抗癌多年病逝 告別式不哭不悲傷成最後請求

霍諾德徒手91分鐘登頂101！Discovery小編歪樓：樹懶爬4小時大家還看嗎

