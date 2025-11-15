始源談抖音風波「請再相信我一次」利特獲金鐘想與粉絲續創奇蹟

Super Junior連續3天在台北大巨蛋開唱。（讀者提供）

Super Junior相當感謝台灣粉絲的熱情支持和應援。（讀者提供）

韓流天團Super Junior（SJ）14日起連續3天在台北大巨蛋舉辦「SUPER SHOW 10」演唱會，而在15日第二場活動結束前，9位成員在演出尾聲輪番發表真情流露的長篇感言，隊長利特手持粉絲應援手幅「不是END，是AND，也是永遠」，感動表示：「這是我20年前說過的話。不是說說就能成功，我們是被選擇的職業，不能想玩就玩、想吃就吃、想睡就睡。」

他回顧出道20年的艱辛，「經過20年努力，結果是大家選擇了我們。我們也會繼續努力，讓大家願意選擇我們。」他更提到 自己憑藉《廚師的迫降：客家廚房》奪下第60屆金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，成首位獲金鐘獎的韓星，直呼：「奇蹟正在發生。」感謝溫昇豪、江宏傑等好友到場支持，也說自己每天都在向上天祈求能量，「明天也會繼續跟老天爺說，把這樣的能量給我們。我們會跟大家寫下新的歷史，謝謝大家。」

廣告 廣告

始源以沉穩語氣說：「過了20年真是不敢相信，首先我想向大家致上最深的感謝，真的收到相當大的感動，再次感謝你們。」他也主動提及近來在TikTok（抖音國際版）的直播風波，「對於新的挑戰與變化，總是會經歷成長痛。就像大家一直相信我一樣，我想說請大家再相信我一次，我不會讓大家失望。」最後用中文喊出：「謝謝大家，我永遠愛你們，我希望永遠在一起OK？」

東海坦言在台上很少落淚，「但今天真的因為大家的熱情太感動了。」他知道粉絲準備應援活動花了很多時間，「唱〈至少還有你〉時看到手機燈海，我突然想到，各位就是我們的光芒，以後我們也會尋著大家的光前進。」語畢再次向粉絲行大禮，圭賢則向粉絲道謝：「為了應援辛苦了，摸摸。」他也坦言常常擔心自己能當歌手到什麼時候，「但和大家一起度過幸福時間，我很開心，也謝謝你們一直用同樣的方式支持我們。」並宣傳下週將推出新專輯，更俏皮說：「愛我，也要愛我的新專輯」

神童一上台就笑說「體力調節失敗」，但仍深情喊「我愛你們，明天見」，厲旭則表示，今天有許多感動瞬間，「SJ有各種色彩，混合在一起就有不同的感覺，以後也要繼續跟我們一起走下去對吧？」藝聲坦言演唱會時間過得太快，「希望接下來哪怕只有一秒，也能慢慢流逝，每分每秒都非常珍貴，謝謝大家把寶貴時間給了我們。」並說近來對「時間」特別有感，「雖然一起度過20周年，但我想和你們繼續度過更幸福的時光，真心愛大家。」

希澈則許下承諾「50年後就算變成白髮，我也要在這裡演出」，更喊話：「到時候你們一定要帶著老公、小孩、孫子一起來，50年之後也要在這裡見面喔。」銀赫表示，這2天在花車繞場時，看見非常多粉絲全家同行，也看到另一半陪同支持，「對於我把這些人稱為老婆的部分，我想道歉。」惹全場大笑，他感謝粉絲在捷運等處也做了應援，「真的很感謝我們在台灣的家人。」並承諾：「明天還有一天的演出，我會在台上跳到昏倒為止，為了老婆獻上全部。」

更多中時新聞網報導

澀谷昴台語喊水啦 期待來台開唱

MLB》運動家克爾茲 全票當選美聯新人王

台灣橋梁計畫 石墨烯之父揭幕