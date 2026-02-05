始源追思大S行程結尾大逆轉！只因台北這家甜點太強 咖啡廳意外爆紅

記者林宜君／台北報導

始源在緬懷大S後，因一杯咖啡錯過班機。（圖／翻攝自Threads）

一趟低調來台的追思行程，卻意外被甜點改寫結局。SUPER JUNIOR成員始源在緬懷大S後，因一杯咖啡錯過班機，讓台北一間咖啡廳瞬間成為粉絲朝聖熱點。女星「大S」徐熙媛辭世滿1週年，由丈夫具俊曄親自構思設計的紀念雕像，日前於金寶山墓園揭幕。當天追思儀式氣氛莊重，不少演藝圈好友現身致意，SUPER JUNIOR成員始源也特地自日本飛抵台灣，短暫停留後原本準備返程，卻在行程尾聲發生意想不到的插曲。

廣告 廣告

結束追思活動後，始源現身台北市區一間咖啡廳，邊享用咖啡與甜點、邊等待返韓航班。沒想到餐點表現太過出色，始源一時沉浸其中忘了時間，最終直接錯過原訂班機，只能臨時改票返國。這段「被美食留下來」的經歷曝光後，立刻在粉絲圈引發熱議。事後，始源透過社群平台分享當天品嚐的咖啡與甜點照，毫不掩飾驚喜之情，直言該店是他「喝過、吃過的TOP 5咖啡與甜點」，並幽默自嘲：「就是因為吃得太投入，差點把飛機給錯過了。」真誠又逗趣的發文迅速被大量轉發。

餐點表現太過出色，始源一時沉浸其中忘了時間，最終直接錯過原訂班機。（圖／翻攝自Threads）

被粉絲封為「始源人生咖啡廳」的店家，正是位於台北中山區的「FIKA FIKA SHIU XIANG」。推薦效應發酵後，店家訂位瞬間暴增，甚至一度造成系統當機。有網友分享親訪經驗，透露被店員詢問是否因始源而來，當她表示早已預約，對方則笑回：「那也是，因為前一天訂位系統直接爆掉。」可見話題熱度驚人。

至於錯過班機的後續，始源也在社群上向粉絲報平安，表示自己已順利返國，只是行程緊湊，很快又要再出發，並感謝粉絲即時提供協助，才能搭上最近一班航班。始源同時附上自己搭乘虎航經濟艙的照片，親民模樣立刻引發討論，粉絲紛紛留言笑說：「總裁搭廉航反差好大」、「突然覺得更親切」、「真的更愛了。」

更多三立新聞網報導

舊帳新算！范世錡「抱魚」畫面惹怒于粉 怒轟：「范賤」抵制到底

逛淘寶被嚇到！SJ成員「近乎全裸」人形衣架驚售 網友狂喊真的母湯

26歲嫁給大15歲的他！兒子驟逝再受矚 沛小嵐與馬如龍38年情未完待續

百萬追蹤郁欣後台合跳TWS！粉絲火力全開怒噴：憑什麼

