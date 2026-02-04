始源錯過航班也要吃 大讚台北這家咖啡店「人生Top 5」

SJ始源台北享用美食險錯過航班。（圖／翻攝自Siwon Choi X）

Super Junior成員始源2日特地來台，參加大S徐熙媛逝世一周年紀念活動，現身金寶山致意。由於前一晚仍在日本參與演唱會，行程相當緊湊，結束追思行程後便匆忙返程，未料途中卻發生意外插曲，差點錯過原訂航班，引發粉絲關注。

始源2日在社群平台X連發三篇貼文說明過程，坦言因為在台北品嘗咖啡與甜點時過於投入，不小心耽誤時間，差點錯過飛機。他大讚該咖啡店是「至今喝過、吃過的Top 5咖啡和甜點」，並自嘲表示：「其實......就是因為吃著吃著，差點把飛機給錯過了。」隨後他也發文透露：「多虧了粉絲們的幫助，才能立刻搭上下一班航班，真的很感謝。」同時自責是自己與團隊的疏失，感謝大家即時解圍。

始源特地趕來台灣送大S最後一程，讓不少粉絲相當感動，紛紛留言表示「謝謝始源，期待下次再來，真的好暖」、「辛苦歐巴了」。此外，從他附上的登機照中，也有眼尖網友發現疑似改搭廉價航空，與過去給人「豪門男神」的形象形成強烈反差，立刻掀起討論。許多粉絲笑虧：「哎喲哥，笑死我了，廉航體驗感怎麼樣？」相關話題迅速在網路發酵。

此外，始源分享的咖啡與甜點照片也意外帶動討論熱潮，留言直呼「怎麼這麼可愛，為了甜點錯過班機」、「是總裁！這週一定去吃，謝謝分享」、「真的假的哈哈哈哈，哥你也有這天」網友紛紛循線搜尋拍照地點，前往朝聖打卡，使該蛋糕店瞬間爆紅。該咖啡店也被挖出位於台北的「Fika Fika SHIU XIANG」，可說是繼鼎王、鼎泰豐後，又一家「始源嚴選」，讓追星族多了一個打卡新據點。

