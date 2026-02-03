始源1日快閃台北追思大S！「搭廉航」返韓 自曝差點錯過班機

SJ始源2日快閃來台參加大S紀念雕像揭幕，發文自曝「差點搭不上飛機」。翻攝X



大S徐熙媛逝世滿週年，昨（2日）在金寶山由丈夫具俊曄揭幕親自設計的紀念雕像，南韓天團SJ成員始源也專程來台追思，場面令人感動。由於始源1日還在日本福岡開演唱會，被發現是搭廉航「一日快閃台北」，他也在社群透露自己「差點搭不上飛機」，原因竟是因為享用了他至今吃過「Top 5」的甜點咖啡。

大S紀念雕像揭幕式不僅台灣至親好友全到場，南韓演藝圈中，曾與具俊曄在「酷龍」搭檔的姜元來坐著輪椅出席，而始源雖然並未與大S合作過，但因為具俊曄是「韓流」大前輩，他與具俊曄有深厚交情，因此前一晚還在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會的他，2日就飛來台灣參加大S雕像揭幕儀式。

始源昨天搭機離台特別在X發文說：「我回來了。不過，我馬上又要回去了。」他透露自己差點錯過班機，「但多虧粉絲們的幫忙，才能立刻搭上下一班航班，真的非常感謝。」他還說：「這完全是我以及我們團隊的失誤」。

至於錯過班機的原因，始源再發一篇文，並附上甜點咖啡的照片，直說：「這是我至今喝過、吃過的Top 5咖啡和甜點」，笑說：「其實⋯⋯就是因爲吃著吃著，差點把飛機錯過了。」除此之外，有粉絲從照片發現始源居然是搭廉航，意外成為話題。

