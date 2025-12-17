姐妹會京都市議會訪團拜會南市議會

▲日本京都市議會訪問團拜會臺南市議會。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】本會姐妹會日本京都市議會訪問團由久保田正紀團長率團拜會臺南市議會，當天由邱莉莉議長親自接待。林志展副議長及郭鴻儀、蔡筱薇、邱昭勝、沈家鳳、沈震東、朱正軒、陳秋宏、李宗翰等議員出席與會。雙方交流氣氛熱絡融洽，充分展現兩市議會持續深化合作、鞏固友誼的共同期盼。

邱莉莉議長表示，誠摯感謝京都市議會長期以來對臺南的支持，以及在城市交流上的積極投入，讓本會深刻感受到作為姊妹議會的真摯情誼與堅定友好。她期盼未來兩議會能持續透過互訪與專業交流，在文化、觀光、教育等多元面向深化合作，讓城市連結更加緊密，為市民創造更美好的未來。

廣告 廣告

久保田團長表示，此次原訂由牽起兩會深厚緣分、並曾獲頒臺南市榮譽市民的寺田一博議員擔任團長，惟因身體不適未能成行，深感惋惜。他分享，今日上午參觀安平古堡，對市民可免費入園的政策印象深刻，並走訪安平老街，針對藝術推動進行意見討論，收穫豐富。他期待此次與臺南市議會的意見交換，能成為未來市民交流的基礎，進一步深化彼此情誼。

會中，京都市議會參訪團與本會議員就年輕人參政、京都宿泊稅制度、童軍活動交流，以及如何因應觀光公害等議題進行意見交換；此外，參訪團亦與本會行政主管針對議事推動與議會宣導等實務面向深入討論，雙方互動熱絡，交流成果豐碩。