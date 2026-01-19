姐姐不忍了！謝金燕反擊鼻子爭議 再揭「打壓秀蘭瑪雅」真相

謝金燕凍齡外型經常成為話題。翻攝jeanniehsieh__bbb IG

「電音天后」謝金燕（姐姐）上個月剛過51歲生日，保養得宜的外貌與逆天身材，是不少網友心中的女神。未料，她近日在社群分享演出片段，意外引來部分網友質疑，甚至留言批評她「鼻子黑掉」。對此，謝金燕毫不迴避，親自正面回擊，直言「姐的態度得拿出來」。

霸氣回應展現一貫直率作風

謝金燕16日在社群上傳演唱〈含淚跳恰恰〉的影片，畫面中，她身穿中空上衣搭配短裙，結實腹肌與修長美腿全數展現，立刻引來大批粉絲狂讚「身材好棒」、「越來越年輕」。不過，讚美聲中也夾雜不同聲音，有網友留言質疑她的鼻子顏色異常。

面對質疑，謝金燕親自回應，犀利反擊：「那是曬傷妝加雀斑，黑你的頭啦！」被其他網友虧口氣好兇，她又說：「後面有加個鬼臉應該有緩和一點，姐的態度得拿出來，但也要保持幽默，畢竟留言的人也挺幽默的。」展現一貫直率作風，讓不少粉絲直呼「霸氣」。

此外，留言區還出現網友翻出多年往事，提及過去她在節目中疑似「打壓」秀蘭瑪雅的爭議。對此，謝金燕同樣大方回應，解釋當時只是節目效果，並強調秀蘭瑪雅發新歌時，自己也曾幫忙宣傳，直言要酸民「清醒一點」，再次展現她敢言敢當的態度與強大氣場。

